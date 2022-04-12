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Шторм зі зливами і заморозки: де в Україні сильно зіпсується погода

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Вівторок 12 квітня 2022 19:09
Шторм зі зливами і заморозки: де в Україні сильно зіпсується погода Фото: Погода в Україні принесе сильні дощі і заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в середу, 13 квітня, буде вітряною, а місцями з сильними зливами. 14-15 квітня очікуються заморозки - як на ґрунті, так і у повітрі, при цьому вдень потеплішає.

Читайте нижче в матеріалі Styler, якою буде погода до кінця тижня в Україні.

"13 квітня у східних та південно-східних областях значні дощі, вдень в Україні, крім більшості західних, Донецької та Луганської областей, пориви вітру 15-20 м/с;

вночі 14-15 квітня у північних областях, 14 квітня і у західних, Вінницькій, 15 квітня і у центральних областях на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0... -5 (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

13 квітня буде вітряно і з дощами

За даними Наталки Діденко, середа в Україні очікується вітряною.

"Практично повсюди, окрім західних областей, пориви північного чи північно-західного вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду. В Приазов'ї вітер завтра буде також сильним, переважно західного напрямку", - пише синоптик.

Дощі, місцями сильні (особливо в Приазов'ї), пройдуть на півдні та сході.

Також вдень у середу періодичні дощі (невеликі) передбачаються у північних та центральних областях (на Полтавщині, Дніпропетровщині - до помірних).

Яка буде температура

Завтра в Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму переважатиме холодна погода, +4... +9 градусів.

В Одеській області +9... +12 градусів.

Харківська область, більша частина Сумської потраплять у теплий острівець, +12... +15 градусів.

В Київській, Житомирській, у більшості західних областей вдень очікується +9...+14 градусів.

Прогноз для Києва на 13 квітня

У Києві очікується сильний північний вітер. Місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря найближчої ночі +2... +5 градусів, вдень близько +10 градусів.

Коли потеплішає

Наталка Діденко прогнозує, що 14, 15, 16 квітня трохи потепліє.

Проте 16-го квітня у західних областях, а 17-го квітня у більшості областей знову очікується похолодання, до +4... +8 градусів, лише в східних областях України та на південному сході втримається тепла погода.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода на Великдень.

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