С американскими авианосцами за $13 млрд произошел эпичный конфуз (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Пентагон планировал построить до 12 авианосцев класса Ford

Правительство США может запретить ВМС принимать поставки своего следующего авианосца CVN-79 John F. Kennedy в случае, если не удастся запустить и восстановить возможность эксплуатиции новейших истребителей F-35C Joint Strike Fighters на суднах этого класса. Дело в том, что боевые самолеты не могут совершать взлеты и посадки на палубу корабля из-за несовместимости с нынешней версией электромагнитной катапульты Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) а также аэрофинишера Advanced Arresting Gear (AAG), пишет The Drive.

3 июня был опубликован проект ежегодного законопроекта об оборонной политике или Закон об утверждении государственной обороны (NDAA) на предстоящий финансовый 2020 год, в котором было включено данное положение подкомитета по морским энергетическим и проектным силам Комитета вооруженных сил Палаты представителей США.

Корабль CVN-79 John F. Kennedy уже строится в Newport News Shipbuilding в Вирджинии. 29 мая рабочие опустили 588-тонную конструкцию высотой почти 22 метра, и авианосец был готов уже на более 90%.

Видео: YouTube / Huntington Ingalls Industries

Американский военно-морской флот рассчитывает ввести в эксплуатацию новый перевозчик в 2024 году.

"Этот раздел потребовал бы от министра военно-морских сил обеспечить, чтобы авианосец, обозначенный как CVN-79, мог развертываться с F-35 до принятия доставки", - сказано в проекте NDAA.

Издание подчеркивает, что нет никакой гарантии относительно наличия положения в любой окончательной версии законопроекта, погдотовленного для голосования.

Истребитель F-35C Joint Strike Fighters (Фото: thedrive.com)

Таким образом Конгресс США признал, что авианосцы класса Ford, которые ВМС официально принял в мае 2017 года, в настоящее время вообще не в состоянии эксплуатировать истребители F-35C. Служба объявила о первоначальных эксплуатационных возможностях Joint Strike Fighter в феврале 2019 года, и самолеты должны были осуществить свое первое оперативное развертывание на борту USS Carl Vinson класса Nimitz в 2021 году.

Однко, электромагнитная катапульта не может разогнать F-35 до нужной скорости для взлета, в настоящее время удачно прошли испытания только с самолетами F/A-18 Super Hornet и EA-19G Growler.

Видео: YouTube / U.S. Navy

Истребители An F-35C и F/A-18E Super Hornet на палубе авианосца USS Abraham Lincoln на испытаниях в 2018 году (Фото: thedrive.com)

Отметим, что стоимость первого авианосца класса Ford CVN-78 Gerald R. Ford составила рекордные 12,9 млрд долл., а само судно было заложено в 2009 году и передано флоту в 2017-м. В планах американского оборонного ведомства строительство до 12 авианосцев класса Ford.

Напомним, около месяца назад два истребителя американских ВВС F-35A Lightning II в рамках операции "Непоколебимая решимость" нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.

Как сообщалось ранее, недавно американский авианосец George H. W. Bush прибыл в верфь Норфолка для планового технического обслуживания, который продлится 28 месяцев.

Также сообщалось, что американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.