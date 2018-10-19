Американский авианосец впервые за почти 30 лет вошел в Арктику

Фото: американские военные (twitter.com/USNavy)

Авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии

Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу,19 октября, впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ВМС США в Twitter.

Согласно данным американского ведомства, авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей восьмой авианосной ударной группы.

Напомним, ранее начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри сообщил, что самолеты и корабли РФ пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.

Также в НАТО заявили о готовности ответить на угрозу со стороны РФ. Командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что "мы готовы ответить в случае необходимости, и мы будем защищать Атлантику".

Добавим, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в следующем году на территории Норвегии будет развернута новая военная база, куда будет отправлено 800 британских военнослужащих. Кроме того, Великобритания должна усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять российской агрессии, так как Россия наращивает мощное войско вдоль арктического побережья.