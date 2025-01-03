Штаны клеш и вертикальные акценты: стилист рассказала, какая одежда больше подходит женщинам с пышными формами

Для женщин с пышными формами важно выбирать одежду, которая подчеркнет достоинства фигуры, создаст гармоничный силуэт и при этом обеспечит комфорт. Кроме того, одежда должна быть не только стильной, но и подходить именно вам, подчеркивая вашу индивидуальность.

"Я искренне верю, что ты добьешься формы своей мечты. Но пока покажу несколько простых приемов, как сбалансировать сочные бедра и выглядеть шикарно уже сейчас", - отметила в своей публикации Шевченко.

Как скорректировать объемные бедра:

Высокая посадка. Она продлит ноги и создаст гармоничный силуэт.

Обувь в цвет низа. Светлые брюки - светлая обувь, темные брюки - темная обувь. Это удлинит ноги.

Немного воздуха между бедрами и брюками. Плотная посадка = упор на объеме.

Брюки клеш или умеренный объем. Избегай узких штанов, чтобы ножки выглядели длиннее.

Вертикальные упоры. Полосы, швы или декоративные детали - твои союзники в вытягивании силуэта.

Полноценная длина брюк. Укороченные модели зрительно укорачивают ноги.

Как еще можно замаскировать большие бедра

Платье на запах

Платье на запах подходит для фигуры любого типа, но особенно эффектно смотрится на пышных формах. V-образный вырез удлиняет шею и подчеркивает грудь, а регулируемый пояс обеспечивает идеальную индивидуальную посадку. Стилисты советуют выбирать однотонные платья или более нежные принты, струящиеся и "дышащие" ткани. Создавая праздничный образ, добавьте эффектные серьги, которые ненавязчиво привлекут внимание к вырезу.

Платье с запахом (фото: instagram.com/stylemecurvy)

Фасоны верхней одежды

Прямые или приталенные жакеты - такие модели создают структуру и зрительно уменьшают объемы.

Куртки и пальто с поясом - создают изящный силуэт, не скрывая форму.

Длинные кардиганы или пальто - они должны быть прямыми или слегка приталенными, но не слишком обтягивающими.

Верхняя одежда (фото: instagram.com/stylemecurvy)

Юбка-трапеция

Юбки трапециевидного силуэта отлично подходят обладательницам пышных форм и широких бедер. Они плавно расширяются от талии, подчеркивают ее и непринужденно скользят по бедрам. Такие юбки создают сбалансированный силуэт, если сочетать их укороченными свитерами, обувью на массивной платформе или ботильонами на толстом каблуке. Такие юбки бывают разной длины: некоторые доходят до середины бедра, а другие опускаются немного ниже колена, поэтому вы можете поэкспериментировать с разными вариантами, пока не найдете оптимальный для своей фигуры.