Штани капрі повернулися в моду з 90-х: як їх носить Надя Дорофєєва

Штани капрі знову в моді - вони повертаються з 90-х як один з головних трендів весни 2025. Цей стильний і зручний елемент гардероба можна легко поєднувати з різними речами для створення актуальних і легких луків.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як такі штани стилізує популярна співачка Надя Дорофєєва.
Для повсякденного луку співачка обрала чорні капрі, що щільно облягають фігуру. Їх доповнює чорний ремінь з великою металевою пряжкою, а також трендові ботильйони-шкарпетки.
Верхня частина образу Дорофєєвої складається з короткого білого топа і вільного чорного піджака з широкими плечима, який додає елегантності.
Аксесуаром слугує невелика сумочка з екохутра коричневого кольору, яку співачка тримає в руці.
У цьому луці співачка поєднує спортивний шик (капрі, ботильйони-шкарпетки, топ) і елегантності (піджак). Чорно-біла колірна гамма має стриманий і стильний вигляд, а акцент у вигляді пухнастої сумочки додає образу оригінальності.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Ці укорочені штани, які закінчуються десь між коліном і щиколоткою, були надзвичайно популярні в 90-х роках, і тепер вони знову завойовують серця модниць.
У сучасному переосмисленні капрі можуть мати дуже стильний та актуальний вигляд. Ось кілька моментів, про які варто знати:
Для повсякденного образу поєднуйте їх з футболками, майками, легкими светрами, сорочками в стилі оверсайз. Взуття може бути різним: кросівки, кеди, еспадрильї, сандалі.
Капрі з більш щільної тканини та класичного крою можна комбінувати з блузками, приталеними жакетами, елегантними туфлями на підборах або балетками.
Поєднуйте капрі спортивного крою з кроп-топами, худі або спортивними куртками та кросівками.
Зверніть увагу на капрі з розрізами збоку, з цікавими кишенями, з поясами-ланцюжками або з незвичними принтами.
Капрі можна носити в офіс (фото: instagram.com/sylviemus_)
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