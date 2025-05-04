Штаны капри вернулись в моду из 90-х: как их носит Надя Дорофеева

Штаны капри снова в моде - они возвращаются из 90-х как один из главных трендов весны 2025. Этот стильный и удобный элемент гардероба можно легко сочетать с различными вещами для создания актуальных и легких луков.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как такие брюки стилизует популярная певица Надя Дорофеева.
Для повседневного лука певица выбрала черные капри, плотно облегающие фигуру. Их дополняет черный ремень с большой металлической пряжкой, а также трендовые ботильоны-носки.
Верхняя часть образа Дорофеевой состоит из короткого белого топа и свободного черного пиджака с широкими плечами, который придает элегантности.
Аксессуаром служит небольшая сумочка из экомеха коричневого цвета, которую певица держит в руке.
В этом луке певица сочетает спортивный шик (капри, ботильоны-носки, топ) и элегантности (пиджак). Черно-белая цветовая гамма выглядит сдержанно и стильно, а акцент в виде пушистой сумочки придает образу оригинальности.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Эти укороченные брюки, которые оканчиваются где-то между коленом и лодыжкой, были чрезвычайно популярны в 90-х годах, и теперь они снова завоевывают сердца модниц.
В современном переосмыслении капри могут выглядеть очень стильно и актуально. Вот несколько моментов, о которых следует знать:
Для повседневного образа сочетайте их с футболками, майками, легкими свитерами, рубашками в стиле оверсайз. Обувь может быть разной: кроссовки, кеды, эспадрильи, сандалии.
Капри из более плотной ткани и классического кроя можно комбинировать с блузками, приталенными жакетами, элегантными туфлями на каблуке или балетками.
Сочетайте капри спортивного кроя с кроп-топами, худи или спортивными куртками и кроссовками.
Обратите внимание на капри с разрезами сбоку, с интересными карманами, с поясами-цепочками или с необычными принтами.
Капри можно носить в офис (фото: instagram.com/sylviemus_)
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