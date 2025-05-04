Штаны капри вернулись в моду из 90-х: как их носит Надя Дорофеева

Какой образ выбрала Надя Дорофеева

Для повседневного лука певица выбрала черные капри, плотно облегающие фигуру. Их дополняет черный ремень с большой металлической пряжкой, а также трендовые ботильоны-носки.

Верхняя часть образа Дорофеевой состоит из короткого белого топа и свободного черного пиджака с широкими плечами, который придает элегантности.

Аксессуаром служит небольшая сумочка из экомеха коричневого цвета, которую певица держит в руке.

В этом луке певица сочетает спортивный шик (капри, ботильоны-носки, топ) и элегантности (пиджак). Черно-белая цветовая гамма выглядит сдержанно и стильно, а акцент в виде пушистой сумочки придает образу оригинальности.



Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Капри - модный тренд 2025

Эти укороченные брюки, которые оканчиваются где-то между коленом и лодыжкой, были чрезвычайно популярны в 90-х годах, и теперь они снова завоевывают сердца модниц.

В современном переосмыслении капри могут выглядеть очень стильно и актуально. Вот несколько моментов, о которых следует знать:

разнообразие фасонов: сегодня капри представлены в разных вариантах: от облегающих моделей до более свободных и широких. Также можно встретить капри с высокой или низкой посадкой, со стрелками или без, с разными декоративными элементами.

сегодня капри представлены в разных вариантах: от облегающих моделей до более свободных и широких. Также можно встретить капри с высокой или низкой посадкой, со стрелками или без, с разными декоративными элементами. материалы: для весенне-летнего сезона особенно актуальны будут капри из легких тканей, таких как хлопок, лен, деним или трикотаж. Для более холодной погоды можно выбрать варианты из более плотных материалов.

для весенне-летнего сезона особенно актуальны будут капри из легких тканей, таких как хлопок, лен, деним или трикотаж. Для более холодной погоды можно выбрать варианты из более плотных материалов. влияние 90-х: в современных интерпретациях капри часто можно встретить отголоски эстетики 90-х, например сочетание с массивными кроссовками или укороченными топами.

С чем носить капри

Кежуал

Для повседневного образа сочетайте их с футболками, майками, легкими свитерами, рубашками в стиле оверсайз. Обувь может быть разной: кроссовки, кеды, эспадрильи, сандалии.

Элегантный стиль

Капри из более плотной ткани и классического кроя можно комбинировать с блузками, приталенными жакетами, элегантными туфлями на каблуке или балетками.

Спортивный шик

Сочетайте капри спортивного кроя с кроп-топами, худи или спортивными куртками и кроссовками.

Актуальные детали

Обратите внимание на капри с разрезами сбоку, с интересными карманами, с поясами-цепочками или с необычными принтами.



Капри можно носить в офис (фото: instagram.com/sylviemus_)