В штабе ООС рассказали, как украинская армия сама даст отпор России в случае нападения

Об этом генерал-лейтенант сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера ".

Он отметил, что украинские военные отрабатывают план защиты страны и планируют оборонительные мероприятия в случае потенциальной интервенции ВС РФ без привлечения армейских сил союзников.

"Сил ВСУ совершенно достаточно для выполнения задач", - заверил командующий ОС.

Наев рассказал, что, по данным разведки, ударных групп РФ вблизи Украины в настоящее время нет, а стягивание войск он назвал демонстрацией Москвой силы. Генерал-лейтенант уточнил, что на территории Беларуси и оккупированных регионах Молдовы - в Приднестровье - скопления российских подразделений и подготовки к боевым действиям нет.

Отвечая на вопрос относительно аннексированного Россией Крыма, откуда также возможно наступление на континентальную часть Украины, Наев заявил, что рассматривается сценарий высадки воздушных и морских десантных сил противника. При этом ВСУ усилили на всех угрожаемых направлениях морского побережья минно-взрывные заграждения, которые в ходе ведения боевых действий можно нарастить.

"Количество подвижных отрядов мы увеличим. В отношении воздушных десантов направлений нами отработан комплекс мероприятий по усилению противовоздушной обороны. Там спланированы различные действия, в том числе и такие, которые могут быть крайне неожиданными для тех, кто будет пытаться высадить десант", - сказал командующий ОС.

Также Наев прокомментировал решение РФ о перекрытии Керченского пролива и заявил, что для украинских военных кораблей в Азовском море "никаких абсолютно угроз нет". Так, этой группы флота при поддержке с берега и при поддержке авиации "вполне достаточно для реагирования на любые угрозы с моря".

При этом генерал подчеркивает, что помощь союзников Украине в случае полномасштабных боевых действий все-таки понадобится. В частности, в случае обострения украинская армия рассчитывает на увеличение материально-технической помощи от союзников.

Напомним, перед этим Наев рассказал, что разведка рассматривает три сценария военной агрессии РФ против Украины.

Как сообщалось, ранее эксперт объяснил, защитит ли НАТО Украину от возможного нового нападения России.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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