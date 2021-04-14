Защитит ли НАТО Украину от возможного нового нападения России?

В министерстве иностранных дел предложили НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России, но не уточнили, о каких именно механизмах идет речь.

Какие конкретные действия может предпринять Альянс, чтобы помочь Украине в случае нового военного вторжения РФ, озвучил эксперт для "РБК-Украина".

Специалист также высказался, может ли НАТО при возможной интервенции РФ защитить Украину, которая не является членом организации.

По мнению кандидата экономических наук Александра Хмелевского, отдельные члены Альянса - в частности, США, Великобритания, Турция - способны предоставить Украине более весомую помощь, нежели введение санкций против России или поддержка на уровне заявлений.

"Так, США уже направило два военных корабля в Черное море. Хотя в случае вооруженного конфликта они не будут участвовать в военных операциях, тем не менее, их пребывание уже является фактором сдерживания российской агрессии", - отметил эксперт.

Кроме того, Штаты могут предоставить или продать Украине военное вооружение и амуницию, а еще ожидаются поставки беспилотников от Турции.

"Также Турция может ограничить переброску дополнительных российских кораблей в Черное море", - обратил внимание Хмелевский.

При этом эксперт убежден, что ни НАТО в целом, ни отдельные страны не будут участвовать в военном конфликте, и непосредственное размещение сил Альянса или его членов в Украине также маловероятно.

Так, по его словам, правительствам стран "будет трудно объяснить своим гражданам, почему их солдаты воюют в Украине".

Эксперт обращает внимание, что украинцам нужно рассчитывать именно на собственные силы, чтобы противостоять России в случае возможного нового ее нападения, и все тяготы войны "лягут на наши плечи".

Что говорят в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместного брифинга с главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой в Брюсселе 13 апреля подтвердил, что Альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Он напомнил, что Украине предоставлен специальный статус партнера с расширенными возможностями (такой же имеют Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия)

"Союзники НАТО также ответили увеличением готовности наших сил, мы также усилили наше присутствие в восточной части Альянса, в Балтийском регионе. Все это было сделано как реакция на агрессивные действия России в отношении Украины. Это поддержка, которая демонстрирует не только слова, но и дела", - заявил Столтенберг.

Также он добавил, что НАТО помогает украинским военным в модернизации, обучении и в совместных учениях.

Видео: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг дали брифинг в Брюсселе