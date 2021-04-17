У штабі ООС розповіли, як українська армія сама дасть відсіч Росії в разі нападу

Про це генерал-лейтенант сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера ".

Він зазначив, що українські військові відпрацьовують план захисту країни та планують оборонні заходи в разі потенційної інтервенції ЗС РФ без залучення армійських сил союзників.

"Сил ЗСУ абсолютно достатньо для виконання завдань", - запевнив командувач ОС.

Наєв розповів, що, за даними розвідки, ударних груп РФ поблизу України нині немає, а стягування військ він назвав демонстрацією Москвою сили. Генерал-лейтенант уточнив, що на території Білорусі та окупованих регіонах Молдови - у Придністров'ї - скупчення російських підрозділів та підготовки до бойових дій немає.

Відповідаючи на запитання щодо анексованого Росією Криму, звідки також можливий наступ на континентальну частину України, Наєв заявив, що розглядається сценарій висадки повітряних і морських десантних сил противника. При цьому ЗСУ посилили на всіх загрозливих напрямках морського узбережжя мінно-вибухові загородження, які в ході ведення бойових дій можна наростити.

"Кількість рухливих загонів ми збільшимо. Щодо повітряних десантів напрямків нами відпрацьовано комплекс заходів щодо посилення протиповітряної оборони. Там сплановані різні дії, в тому числі й такі, які можуть бути дуже несподіваними для тих, хто буде намагатися висадити десант", - сказав командувач ОС.

Також Наєв прокоментував рішення РФ про перекриття Керченської протоки і заявив, що для українських військових кораблів в Азовському морі "абсолютно жодних загроз немає". Так, цієї групи флоту при підтримці з берега і при підтримці авіації "цілком достатньо для реагування на будь-які загрози з моря".

При цьому генерал наголошує, що допомога союзників Україні в разі повномасштабних бойових дій все-таки знадобиться. Зокрема, в разі загострення українська армія розраховує на збільшення матеріально-технічної допомоги від союзників.

Нагадаємо, перед цим Наєв розповів, що розвідка розглядає три сценарії військової агресії РФ проти України.

Як повідомлялося, раніше експерт пояснив, чи захистить НАТО Україну від можливого нового нападу Росії.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



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