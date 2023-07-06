Медичний огляд перед школою. Яких лікарів потрібно пройти та як зробити довідки безкоштовно
Літні канікули швидко промайнуть, і діти знову підуть до школи. Медичний огляд є обов'язковою складовою шкільної документації. Перед першим класом батьки повинні подати медичні документи дітей до початку навчального року. Наступні рази це можна робити протягом року.
А яких саме лікарів потрібно проходити, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Які довідки потрібно нести в школу
У школу зазвичай просять надати медичні довідки №086-1/о, де міститься висновок про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та довідку №063 з інформацією про зроблені профілактичні щеплення.
Важливо знати, що обидві довідки видає сімейний лікар або педіатр. Перед цим лікар направляє учня до лікарів-спеціалістів.
Яких саме лікарів потрібно пройти
До цього переліку входить:
- дитячий хірург
- дитячий ортопед-травматолог
- дитячий офтальмолог
- стоматолог
- інші спеціалісти за показаннями
- аналіз крові на гемоглобін
- інші аналізи за показаннями
Як часто потрібно проходити огляд
Діти, які вже навчаються в школі, повинні проходити медичний огляд раз на рік, проте не обов'язково робити це саме перед навчальним роком.
З семи до 17 років проходити лікарів-спеціалістів та здавати аналізи потрібно лише за необхідністю.
Медичні огляди учнів є безоплатними. Для консультації у вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги та в якому працюють необхідні фахівці.
Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.
Раніше ми розповідали, які медичні послуги можна отримати в сімейного лікаря безкоштовно.
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