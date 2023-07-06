ua ru
Чт, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Медичний огляд перед школою. Яких лікарів потрібно пройти та як зробити довідки безкоштовно

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 липня 2023 15:20
Медичний огляд перед школою. Яких лікарів потрібно пройти та як зробити довідки безкоштовно Яких лікарів треба проходити на медкомісії у школу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Літні канікули швидко промайнуть, і діти знову підуть до школи. Медичний огляд є обов'язковою складовою шкільної документації. Перед першим класом батьки повинні подати медичні документи дітей до початку навчального року. Наступні рази це можна робити протягом року.

А яких саме лікарів потрібно проходити, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Які довідки потрібно нести в школу

У школу зазвичай просять надати медичні довідки №086-1/о, де міститься висновок про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та довідку №063 з інформацією про зроблені профілактичні щеплення.

Важливо знати, що обидві довідки видає сімейний лікар або педіатр. Перед цим лікар направляє учня до лікарів-спеціалістів.

Яких саме лікарів потрібно пройти

До цього переліку входить:

  • дитячий хірург
  • дитячий ортопед-травматолог
  • дитячий офтальмолог
  • стоматолог
  • інші спеціалісти за показаннями
  • аналіз крові на гемоглобін
  • інші аналізи за показаннями

Як часто потрібно проходити огляд

Діти, які вже навчаються в школі, повинні проходити медичний огляд раз на рік, проте не обов'язково робити це саме перед навчальним роком.

З семи до 17 років проходити лікарів-спеціалістів та здавати аналізи потрібно лише за необхідністю.

Медичні огляди учнів є безоплатними. Для консультації у вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги та в якому працюють необхідні фахівці.

Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.

Раніше ми розповідали, які медичні послуги можна отримати в сімейного лікаря безкоштовно.

А ще писали, до кого звертатися, якщо ваш сімейний лікар пішов у відпустку.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа діти