Не схожий на жодну з мов. Вчені виявили новий вид писемності

Колектив вчених із різних країн провів аналіз стародавніх дерев'яних табличок, виявлених на острові Пасхи понад сто років тому. Дослідники дійшли висновку, що невідомий текст на них є унікальною системою писемності.

Подробиці дослідження

У 1864 році було випадково виявлено колекцію маленьких дерев'яних дощечок, відомих як ронго-ронго. З усього числа табличок до наших днів збереглося лише 27 екземплярів, які зараз зберігаються в Римському музеї.

Щонайменше дві з них були виготовлені з дерев, зрубаних між 1493 і 1509 роками, що на 200 років раніше приходу перших європейців на острів. Це фактично спростовує припущення про те, що корінні мешканці не мали своєї писемності.

Один із текстів датований XV століттям (фото: INSCRIBE ERC Project)

Більше того, ця система письма, мабуть, не зазнавала впливу іноземних мов і є унікальною мовою.

Особливий інтерес викликає той факт, що одна з табличок виготовлена з широколистого підкарпу, дерева, якого ніколи не було на острові Пасхи. Однак цій загадці є цілком правдоподібне пояснення: дощечку змайстрували з корабельної щогли європейського судна, що розбилося, викинутого на берег.

А цей текст вже був написаний у ХІХ столітті (фото: INSCRIBE ERC Project)

"Форми знаків представляють людські пози та частини тіла, тварин, рослини, інструменти, небесні тіла і так далі. Коли і як виникла ця система запису, сказати складно. Можливо, контакти з грамотними європейцями послугували "стимулом для її створення", але вона не схожа на жодну відому писемність", - заявили автори дослідження.

Що відомо про острів Пасхи

Острів Пасхи, також відомий як Рапа-Нуї, знаходиться приблизно за 3 800 кілометрів від берегів Чилі. Він вважається одним із найвіддаленіших куточків суші на планеті і славиться своїми гігантськими статуями у формі голів, відомими як моаї.

Наприкінці XVIII століття культуру місцевих жителів було знищено через епідемії хвороб і нападів європейців, які прибули на острів у 1720-х роках. Вчені досі не змогли розшифрувати таємниці унікальної писемності, незважаючи на численні спроби взаємодії із місцевим населенням.

Острів Великодня (фото: People)