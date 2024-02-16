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Не схожий на жодну з мов. Вчені виявили новий вид писемності

П'ятниця 16 лютого 2024 16:15
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Не схожий на жодну з мов. Вчені виявили новий вид писемності На ізольованому острові Пасхи винайшли письмо до приходу європейців (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Колектив вчених із різних країн провів аналіз стародавніх дерев'яних табличок, виявлених на острові Пасхи понад сто років тому. Дослідники дійшли висновку, що невідомий текст на них є унікальною системою писемності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науковий сайт IFLScience.

Подробиці дослідження

У 1864 році було випадково виявлено колекцію маленьких дерев'яних дощечок, відомих як ронго-ронго. З усього числа табличок до наших днів збереглося лише 27 екземплярів, які зараз зберігаються в Римському музеї.

Щонайменше дві з них були виготовлені з дерев, зрубаних між 1493 і 1509 роками, що на 200 років раніше приходу перших європейців на острів. Це фактично спростовує припущення про те, що корінні мешканці не мали своєї писемності.

Не схожий на жодну з мов. Вчені виявили новий вид писемностіОдин із текстів датований XV століттям (фото: INSCRIBE ERC Project)

Більше того, ця система письма, мабуть, не зазнавала впливу іноземних мов і є унікальною мовою.

Особливий інтерес викликає той факт, що одна з табличок виготовлена з широколистого підкарпу, дерева, якого ніколи не було на острові Пасхи. Однак цій загадці є цілком правдоподібне пояснення: дощечку змайстрували з корабельної щогли європейського судна, що розбилося, викинутого на берег.

Не схожий на жодну з мов. Вчені виявили новий вид писемностіА цей текст вже був написаний у ХІХ столітті (фото: INSCRIBE ERC Project)

"Форми знаків представляють людські пози та частини тіла, тварин, рослини, інструменти, небесні тіла і так далі. Коли і як виникла ця система запису, сказати складно. Можливо, контакти з грамотними європейцями послугували "стимулом для її створення", але вона не схожа на жодну відому писемність", - заявили автори дослідження.

Що відомо про острів Пасхи

Острів Пасхи, також відомий як Рапа-Нуї, знаходиться приблизно за 3 800 кілометрів від берегів Чилі. Він вважається одним із найвіддаленіших куточків суші на планеті і славиться своїми гігантськими статуями у формі голів, відомими як моаї.

Наприкінці XVIII століття культуру місцевих жителів було знищено через епідемії хвороб і нападів європейців, які прибули на острів у 1720-х роках. Вчені досі не змогли розшифрувати таємниці унікальної писемності, незважаючи на численні спроби взаємодії із місцевим населенням.

Не схожий на жодну з мов. Вчені виявили новий вид писемностіОстрів Великодня (фото: People)

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