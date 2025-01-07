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Схожі як дві краплі води: Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою

Вівторок 07 січня 2025 13:53
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Схожі як дві краплі води: Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2004" Руслана, яка нещодавно розповіла про втрату дитини, поділилася в мережі фото зі своєю мамою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Річ у тім, що у її матері, Ніни Аркадіївни Лижичко, сьогодні ювілей - їй виповнюється 75 років.

Схожі як дві краплі води: Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою

Співачка звернулася до мами на честь дня народження (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

"Мама! Я вітаю тебе з твоїм днем! Тобі 75, але це не про тебе! Ти завжди драйвова! Ти завжди світишся. Немає нічого, щоб перерізало між нами пуповину. Ми - одне ціле! Так було! Так є! Так буде завжди", - написала артистка.

Вона також показала у своєму блозі світлини з мамою, на яку вона схожа як дві краплі води.

Схожі як дві краплі води: Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою

Руслана зі своєю мамою (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Як відреагували в мережі

Підписники Руслани тут же почали коментувати її пост і вітати маму співачки з днем народження:

  • "Одне обличчя, дуже схожі, вітаю"
  • "Привітання мамі. Дівчатка, ви дуже схожі"
  • "Як приємно обійняти маму, як приємно усвідомити, що ти дитина в цьому світі! Здоров'я і мирного неба"
  • "Як схожі"
  • "Русланочко, вітаю вас і вашу матусю з цим важливим днем. Тільки щасливі очі матері дають дітям сили рухатися вперед".

Схожі як дві краплі води: Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою

Руслана Лижичко з мамою (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Нагадаємо, Руслана - українська співачка, автор-виконавиця і продюсер. Володарка премії World Music Awards, переможниця конкурсу пісні "Євробачення" 2004 року, Народна артистка України (2004).

29 грудня 1995 року вийшла заміж за українського музичного продюсера Олександра Ксенофонтова, який також є менеджером і співавтором її музики та текстів.

Попри те, що пара у шлюбі вже майже 30 років, дітей у них немає. Нещодавно в інтерв'ю Славі Дьоміну співачка зізналася, що багато разів вдавалася до процедури ЕКЗ.

У 2010 році співачці вдалося завагітніти, проте вона втратила дитину на ранньому терміні.

Водночас Руслана не впадає у відчай і вірить, що в них із чоловіком ще будуть діти.

Схожі як дві краплі води: Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою

Руслана з чоловіком (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Раніше Руслана відверто висловилася про кризу в шлюбі.

Також Ірина Білик вперше за довгий час показала 9-річного сина Табриза.

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