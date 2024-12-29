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Руслана показала рідкісне фото з чоловіком та зворушливо звернулася до нього

Неділя 29 грудня 2024 15:45
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Руслана показала рідкісне фото з чоловіком та зворушливо звернулася до нього Руслана з чоловіком (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Автор: Іванна Пашкевич

29 грудня українська співачка Руслана Лижичко святкує зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим 29-ту річницю весілля. Відповідною світлиною зірка поділилася у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, з нагоди свята Руслана показала ніжне архівне фото з коханим, зроблене на Ай-Петрі в тоді ще мирному Криму.

Співачка пообіцяла, що вони неодмінно поїдуть туди після перемоги та деокупації.

"29 років, як я найщасливіша, що в мене є ти, Олександре. З нашою річницею! Ти мій все! світ! P.S. Це фото зроблено на Ай-Петрі в Криму. Ми обов'язково з тобою ще туди повернемося!", - підписала знімок Лижичко.

Руслана показала рідкісне фото з чоловіком та зворушливо звернулася до нього

Руслана з чоловіком (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Нагадаємо, історія кохання Руслани та Олександра бере свій початок у середині 90-х, коли Руслана лише розпочинала свій шлях у музичній індустрії. Їх поєднала спільна пристрасть до музики: Ксенофонтов, маючи великий досвід у продюсуванні, став її наставником і підтримкою.

У 1995 році пара офіційно узаконила свої стосунки, ставши чоловіком і дружиною. Разом вони створили чимало успішних проектів, зокрема, знаковий альбом “Дикі танці”, який приніс Україні перемогу на конкурсі “Євробачення”.

Лижичко каже, що її родина з Олександром є повноцінною та гармонійною, навіть без дітей. Водночас співачка відверто зізнається, що мріє про материнство та вірить, що у них із чоловіком ще все попереду.

Руслана показала рідкісне фото з чоловіком та зворушливо звернулася до нього

Руслана з чоловіком (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Нещодавно Руслана відверто висловилася про кризу у шлюбі.

Також вона зізналася, чому їй соромно за політичну кар'єру.

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