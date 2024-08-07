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Шовкова спідниця вдало доповнить ваш літній гардероб. З чим носити трендову річ (фото)

З чим носити шовкову спідницю цього літа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Шовкова спідниця - це та річ, яка продовжує підкорювати модниць не лише своєю універсальністю, але й особливим шармом.

З чим носити цей одяг, щоб бути в тренді, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Білі мотиви

Обирайте шовковий виріб у білих чи пастельних кольорах, та сміливо поєднуйте його з улюбленими футболками, топами чи блузами. Розбавте світлий відтінок додаванням темних деталей, наприклад, коричневою сумкою та бежевим взуттям. Також не забудьте про аксесуари.

Білий образ з довгою спідницею (Фото: instagram.com/felicitymbird) 

Яскравий принт

Якщо хочеться за допомогою образу передати легку літню атмосферу придивіться до наступних можливих варіантів. Оберіть класичний шовковий виріб та скомбінуйте його з футболкою, що має помітний принт.

Зробіть аутфіт ще яскравішим, додавши ремінь, сумку насиченого кольору чи навіть взуття. Але все ж не перестарайтесь з акцентними деталями.

Яскравий образ зі спідницею (Фото: instagram.com/jeannettevillanueva18)

Осінній настрій

У ті дні, коли погода стає прохолоднішою, знайдіть спосіб створити теплий затишний образ. Скомбінуйте шовкову спідницю з улюбленою парою взуття, а також додайте светр улюбленого відтінку.

Не забудьте про аксесуари та красиву зачіску. На перший погляд, може здатися, що такий образ виглядає дещо неочікувано, проте при правильній комбінації деталей він матиме максимально гармонійний вигляд.

Модний образ зі спідницею (Фото: instagram.com/eviwave) 

Шовкові спідниці в моді (Фото: instagram.com/lauri.style)

Стилізований варіант

Якщо ж бажаєте створити щось для особливих випадків, дня народження чи побачення, поєднайте шовковий одяг із костюмним подовженим жилетом. Особливо актуально таке вбрання буде виглядати у комбінації з низьким пучком, масивними аксесуарами та сонцезахисними окулярами. Завершіть аутфіт класичною сумкою чорного кольору.

З чим носити довгу спідницю (Фото: instagram.com/caroline_stephanieyoung) 

Зручність та стиль - одне ціле

Якщо ж ви із тих, хто любить поєднувати щось максимально неочікуване, чому б так не зробити й цього разу? Скомбінуйте шовкову спідницю зі спортивним світшотом та улюбленими шльопанцями. Стилізуйте образ сумкою, яку теж можна вибрати в неординарному дизайні, аксесуарами та невеликою кількістю макіяжу.

Образ зі спідницею (Фото: instagram.com/eviwave)

Ще кілька варіантів

Нижче можете побачити відеоінструкцію щодо того, як носити шовкову спідницю з подовженим піджаком та кросівками. А також ще один модний образ, який легко можна повторити, - з улюбленим светром та сумкою через плече.

 

Раніше стилістка пояснила, як можна носити спідницю-олівець.

Також ми писали про інші трендові спідниці цього літа.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: felicitymbird, jeannettevillanueva18, lauri.style, eviwave, caroline_stephanieyoung, courtney_wears.

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