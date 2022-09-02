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Шоумен поразил исполнением Гимна Украины на стадионе: яркое видео

Фото: Юлик, украинский шоумен (instagram.com/julikofficial)
Автор: Владимир Костырин

Украинский шоумен, певец, актер и саунд-продюсер Юлик (настоящее имя Назарий Гук) исполнил гимн Украины перед началом футбольного матча между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером".

Видео исполнения украинского государственного славня опубликовано в Facebook артиста.

Шоумен и музыкант вышел на стадион в нарядном белом костюме, украшенном узором с национальной символикой.

Во время мощного исполнения Гимна игроки, тренеры и зрители подпевали и повторяли строки, известные каждому украинцу, с рукой у сердца.

Юлик исполнил гимн Украины на матче "Рух" - "Шахтер" (фото: скриншот с видео)

Как признался сам Юлик, петь национальный славень - это "в первую очередь зов каждого украинца".

"Эта песня пронесла немалую историю, она объединяет и наполняет всех гордостью за свою страну. Для меня честь исполнить Государственный Гимн Украины на чемпионате Украины по футболу. Вместе - мы сила", - подчеркивает артист.

Видео: Юлик на стадионе перед футбольным матчем "Рух" - "Шахтер" исполнил гимн Украины

Пользователи сети в комментариях высоко оценивают исполнение Юликом нашего гимна.

  • Сильно!
  • Браво!
  • Круто, я в восторге!
  • Красиво, Юличек!
  • Мощное исполнение, молодец!

Напомним, ранее Юлик акцентировал внимание людей на простоте и правдивости между своей аудиторией.

Добавим также, перед этим мы публиковали видео потрясающего исполнения Дзидзьо гимна на матче сборной Украины.

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музыкантыгимн УкраиныФутбол