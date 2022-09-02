Шоумен поразил исполнением Гимна Украины на стадионе: яркое видео

Украинский шоумен, певец, актер и саунд-продюсер Юлик (настоящее имя Назарий Гук) исполнил гимн Украины перед началом футбольного матча между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером".
Видео исполнения украинского государственного славня опубликовано в Facebook артиста.
Шоумен и музыкант вышел на стадион в нарядном белом костюме, украшенном узором с национальной символикой.
Во время мощного исполнения Гимна игроки, тренеры и зрители подпевали и повторяли строки, известные каждому украинцу, с рукой у сердца.
Юлик исполнил гимн Украины на матче "Рух" - "Шахтер" (фото: скриншот с видео)
Как признался сам Юлик, петь национальный славень - это "в первую очередь зов каждого украинца".
"Эта песня пронесла немалую историю, она объединяет и наполняет всех гордостью за свою страну. Для меня честь исполнить Государственный Гимн Украины на чемпионате Украины по футболу. Вместе - мы сила", - подчеркивает артист.
Видео: Юлик на стадионе перед футбольным матчем "Рух" - "Шахтер" исполнил гимн Украины
Пользователи сети в комментариях высоко оценивают исполнение Юликом нашего гимна.
Напомним, ранее Юлик акцентировал внимание людей на простоте и правдивости между своей аудиторией.
Добавим также, перед этим мы публиковали видео потрясающего исполнения Дзидзьо гимна на матче сборной Украины.