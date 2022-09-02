Шоумен вразив виконанням Гімну України на стадіоні: яскраве відео

Шоумен і музикант вийшов на стадіон в ошатному білому костюмі, прикрашеному візерунком з національною символікою.

Під час потужного виконання гімну гравці, тренери та глядачі підспівували та повторювали рядки, відомі кожному українцю, з рукою біля серця.

Юлік виконав Гімн України на матчі "Рух" - "Шахтар" (фото: скріншот з відео)

Як зізнався сам Юлік, співати національний славень - це "в першу чергу поклик кожного українця".

"Ця пісня пронесла чималу історію, вона єднає та заповнює усіх гордістю за свою країну. Для мене честь виконати Державний Гімн України на чемпіонаті України з футболу. Разом - ми сила", - наголошує артист.

Відео: Юлік на стадіоні перед футбольним матчем "Рух" - "Шахтар" виконав Гімн України

Користувачі мережі в коментарях високо оцінюють виконання Юліком нашого гімну.