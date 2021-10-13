Дзидзьо покорил исполнением гимна на матче сборной Украины: это невероятно! (видео)
Дзидзьо покорил исполнением национального гимна (коллаж РБК-Украина)
Украинский исполнитель Дзидзьо покорил всех своим исполнением национального гимна. Это произошло на футбольном матче во Львове. Играла сборная Украины и Боснии и Герцеговины.
Видео с матча певец опубликовал на своей странице в Instagram.
"Только вперед! Слава Украине!" – подписал Дзидзьо ролик.
В ролике можно увидеть и услышать, с какой отдачей артист исполнил национальный гимн.
В комментариях украинцы с восторгом прокомментировали перфоманс артиста.
- Это было круто!
- Просто невероятно!
- Найкраще виконання гімну. Голосище огоооогооо. Дякую.
- Мурашки. Просто браво.
- Невероятно!
- Можна відразу давати 1 місце "За найкраще виконання державного гімну України. Оце я розумію рівень! Низький уклін за такий виступ! Пишаємося.
- Мощно!
Отметим, что певец уже не в первый раз очаровывает своим пением на матчах. До этого Дзидзьо исполнил государственный гимн в центре Киева ко Дню Независимости в 2020 году и был награжден званием "Заслуженный артист Украины".
Как мы ранее писали, футболист показал, как надо петь гимн Украины.