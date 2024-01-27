На шоу "Хто зверху?" раптово "повернувся" Притула. Реакція Нікітюк безцінна (відео)

Волонтер та екс-ведучий шоу "Хто зверху?" Сергій Притула здивував свою колишню колегу Лесю Нікітюк. Він раптово з'явився на зйомках проекту та ошелешив артистку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, під час зйомок Нікітюк вичитувала сценарій та навіть не помітила, як до неї наближається Притула, з яким вона знімалася у проекті з сьомого по одинадцятий сезони. Ведуча була настільки ошелешена, що навіть не зуміла приховати емоції.
Притула з'явився на зйомках шоу "Хто зверху?" (скріншоти)
Під оплески захоплених глядачів шоумен подарував Нікітюк букет тюльпанів та ніжно її обійняв.
"Повернувся на знімальний майданчик! А якщо чесно, просто прийшов провідати", - написала в описі до відео ведуча.
"Повернення" Притули на шоу розчулило коментаторів. Юзери пишуть, що скучили за ведучим та сподіваються на те, аби він усе ж з'явився на проекті не тільки як гість. Також вони зазначили:
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