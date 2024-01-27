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На шоу "Хто зверху?" раптово "повернувся" Притула. Реакція Нікітюк безцінна (відео)

Артист здивував своїм вчинком (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Поліна Іваненко

Волонтер та екс-ведучий шоу "Хто зверху?" Сергій Притула здивував свою колишню колегу Лесю Нікітюк. Він раптово з'явився на зйомках проекту та ошелешив артистку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Притула "повернувся" на шоу "Хто зверху?"

Так, під час зйомок Нікітюк вичитувала сценарій та навіть не помітила, як до неї наближається Притула, з яким вона знімалася у проекті з сьомого по одинадцятий сезони. Ведуча була настільки ошелешена, що навіть не зуміла приховати емоції.

Притула з'явився на зйомках шоу "Хто зверху?" (скріншоти)

Під оплески захоплених глядачів шоумен подарував Нікітюк букет тюльпанів та ніжно її обійняв. 

"Повернувся на знімальний майданчик! А якщо чесно, просто прийшов провідати", - написала в описі до відео ведуча.

 

Реакція мережі

"Повернення" Притули на шоу розчулило коментаторів. Юзери пишуть, що скучили за ведучим та сподіваються на те, аби він усе ж з'явився на проекті не тільки як гість. Також вони зазначили:

  • "Зрозуміло, чого Леся ще незаміжня, бо серце її зайнято Притулою"
  • "Нікітюк і Притула найкращі ведучі, яких я тільки знаю. Така гармонія між ними. Словами не передати"
  • "Як усі сумують за мирним життям, за нашим життям!".
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Сергій ПритулаЛеся Нікітюкзвезды шоу-бизнеса