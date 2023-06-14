"Схопив за горло і почав душити". У маршрутці Львова жорстко побили дітей (відео)

Що відомо про інцидент в автобусі

На автобусному маршруті №61 жінці не сподобалося, що хлопчик мав рюкзак на плечах, хоча 14-річна дитина стояла далеко від неї.

За словами Вікторії, рюкзак був невеликий та порожній, він не заважав жінці. Підліток відійшов подалі від пасажирки, але супутник жінки почав душити хлопчика 14 років та бити кулаком у живіт.

Небайдужі дівчата в автобусі заступилися за хлопчика, але за це їх побила жінка, яка почала конфлікт.

"Ось цей мужлан, почав душити цього хлопчика 14 років і бив кулаком у живіт, дівчата заступилися за цього хлопця, і через це їх ще побили, у дівчини гематома над оком!" – повідомила Вікторія.

У дівчини, що заступилася, - гематома під оком (фото: facebook.com/viktori.ya.9279)

Справою займається поліція

Родичі постраждалих повідомили, що поліція вже займається розслідуванням справи та нападники на дітей – знайдені.

Як виявилось, потерпілого 14-річного хлопчика звуть Назар. Його батько Ростислав Содом підтвердив, що звернувся до поліції, пише Zahid.net.

"Він мені показав відео, яке скинули йому дівчата. Я був шокований. Наступного дня ми зустрілися з дівчатами й вони мені докладно розповіли, що сталося. Тому що син, мабуть, був у шоковому стані, тому не міг все докладно розповісти. Ми з дівчатами поїхали до райвідділу. Зараз цим займається поліція", - повідомив чоловік.

Правоохоронці зазначили, що 14-річний хлопець явних тілесних ушкоджень не має, тож вирішується питання правової кваліфікації.

Що кажуть свідки

Свідок конфлікту Аліна Койчева, яка знімала відео, розповіла, що того дня їхала у маршрутці зі своєю мамою, 17-річною двоюрідною сестрою та її мамою. Поруч стояв 14-річний Назар із рюкзаком на плечах. Одна із пасажирок заявила, що їй заважає рюкзак хлопця. Тоді чоловік, який стояв поруч, став жорстко штовхати підлітка.

"Він його схопив за горло і почав душити. Я на це відреагувала, одразу встала, почала відривати його руки. Він просто взяв рукою за горло підлітка та тримав довго", - розповіла Аліна.

Після цього жінка, яка й зауважила хлопчика через рюкзак, почала сваритися з дівчиною, бо їй не сподобалося, що вона знімала те, що відбувається на відео. Аліна Койчева розповіла, що жінка спочатку била її, а потім напала на її двоюрідну сестру.

У Аліни – незначні травми, а у її двоюрідної сестри – набряк ока та гематома.