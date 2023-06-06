У Рівному дружина прокурора побила 11-річного сина бійця ЗСУ. Тепер дитина боїться вийти із квартири

У Рівному до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її 12-річного сина побила сусідка по будинку. Як виявилося, фігурантка справи – це дружина заступника керівника Рівненської обласної прокуратури.

Що відомо про побиття дитини

Мати 12-річного хлопчика Ірина Карпович повідомила у соцмережі, що її дитину 1 червня побила дружина заступника прокурора Рівненської обласної прокуратури Людмила Юріївна. Жінка повідомила всі деталі події.

"На 8 поверсі зупиняється ліфт, Людмила Юріївна, яка проживає в нашому під'їзді на 8 поверсі витягує мою дитину з ліфта, тягне насильно її за руку і починає бити дитину, тягає її по сходовому майданчику, вживаючи нецензурну лексику та залякуючи", - розповіла Facebook.

За словами матері, жінка схопила дитину за руку, витерла двері дитячою рукою. Причина конфлікту – дружині прокурора здалося, що хтось замазав її вхідні двері до квартири. Вона хотіла, щоб хлопчик відмив двері. Також вона погрожувала дитині й нецензурно лаялася, погрожуючи, що її чоловік його поб'є.

У Рівному 12-річну дитину побила дружина заступника прокурора Рівненської області (фото: Facebook/Ірина Карпович)

Батько дитини служить у ЗСУ

Ірина Карпович зазначила, що зараз її сина нема кому захистити, адже його батько служить у ЗСУ.

"Моє прохання, допоможіть мені оприлюднити цю ситуацію. Дитина отримала дуже сильну фізичну, психологічну та моральну травму. Заяву в поліцію написано, після приїзду патрульних даної громадянки за місцем проживання не було (двері квартири патрульним ніхто не відкрив). Дитина боїться вийти з квартири!" - написала мати хлопчика.

Також Ірина зазначила, що після спілкування із заступником прокурора Рівненської області Павлом Івановичем залишився ще гірший осад. У телефонній розмові він заявив, що синців немає, свідків немає, а отже, доказів немає, і його дружина цього не робила.

Що кажуть у прокуратурі

Поліцейські РУП ГУНП у Рівненській області зареєстрували кримінальне провадження за фактом завдання навмисних легких тілесних ушкоджень малолітньому рівнянину (ч. 1 ст. 125 КК України), процесуальне керівництво в цьому провадженні доручено Рівненській окружній прокуратурі.

Встановлено, що фігурантка – дружина заступника керівника Рівненської обласної прокуратури. Щоб урегулювати потенційний конфлікт інтересів та унеможливити вплив прокурора на слідство, наказом керівника обласної прокуратури цього заступника усунуто від виконання повноважень щодо контролю за ефективністю здійснення органами прокуратури нагляду за дотриманням законів під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Наразі триває слідство за участю заявниці та потерпілого хлопчика.