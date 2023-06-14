"Схватил за горло и начал душить". В маршрутке Львова жестко избили детей (видео)

Что известно об инциденте в автобусе

На автобусном маршруте №61 женщине не понравилось, что у мальчика был рюкзак на плечах, хотя 14-летний ребенок стоял далеко от нее.

По словам Виктории, рюкзак был небольшой и пустой, он не мешал женщине. Подросток отошел подальше от пассажирки, но спутник женщины начал душить мальчика 14 лет и бить кулаком в живот.

Неравнодушные девушки в автобусе заступились за мальчика, но за это их избила женщина, начавшая конфликт.

"Вот этот мужлан, начал душить этого мальчика 14 лет и бил кулаком в живот, девушки вступились за этого парня, и из-за этого еще их избили, у девушки гематома над глазом!" - сообщила Виктория.

У заступившейся девушки - гематома под глазом (фото: facebook.com/viktori.ya.9279)

Делом занимается полиция

Родственники пострадавших сообщили, что полиция уже занимается расследованием дела и нападавшие на детей - найдены.

Как оказалось, пострадавшего 14-летнего мальчика зовут Назар. Его отец Ростислав Содом подтвердил, что обратился в полицию, пишет Zahid.net.

"Он мне показал видео, которое сбросили ему девушки. Я был в шоке. На следующий день мы встретились с девушками и они мне подробно рассказали, что произошло. Потому что сын, видимо, был в шоковом состоянии, поэтому не мог все подробно рассказать. Мы с девушками поехали в райотдел. Сейчас этим занимается полиция", - сообщил мужчина.

Правоохранители отметили, что 14-летний парень явных телесных повреждений не имеет, поэтому решается вопрос правовой квалификации.

Что говорят свидетели

Свидетельница конфликта Алина Койчева, которая снимала видео, рассказала, что в тот день ехала в маршрутке со своей мамой, 17-летней двоюродной сестрой и ее мамой. Рядом стоял 14-летний Назар с рюкзаком на плечах. Одна из пассажирок заявила, что ей мешает рюкзак парня. Тогда стоящий рядом мужчина стал жестко толкать подростка.

"Он его схватил за горло и начал душить. Я на это отреагировала, сразу встала, начала отрывать его руки. Он просто взял рукой за горло подростка и держал долго", - рассказала Алина.

После этого женщина, которая и сделала замечание мальчику из-за рюкзака, начала ссориться с девушкой, потому что ей не понравилось, что она снимала происходящее на видео. Алина Койчева рассказала, что женщина сначала избивала ее, а затем напала на ее двоюродную сестру.

У Алины - незначительные травмы, а у ее двоюродной сестры - напух глаз и гематома.