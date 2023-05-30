Шон Пенн сходив на побачення з українською актрисою: про кого йдеться (фото)

Знаменитого американського актора та режисера Шона Пенна помітили папараці разом з українською актрисою Ольгою Коротяєвою під час вечері в японському ресторані Nobu у Малібу.
Про це написали у виданні Dailymail.
Папараці помітили знаменитого актора Шона Пенна біля ресторану Nobu у Малібу разом із гарною брюнеткою. Пара чекала на свій автомобіль, а потім актор сам сів за кермо і вони разом поїхали.
Виявилося, що супутниця Пенна – українська актриса Ольга Коротяєва. Ольга була в сріблясто-чорній сукні з довгими рукавами, а Шон був одягнений у чорний костюм із класичною білою сорочкою та чорною краваткою.
Судячи з обстановки та поведінки пари, вони мали побачення. Наразі невідомо, чи зустрічаються актори і як давно.
Тим більше, що минуло вже понад рік після розлучення Шона Пенна із 31-річною австралійською актрисою Лейлою Джордж.
Актриса Ольга Коротяєва народилася у Черкасах. Вона зіграла у таких фільмах як "Домоправителька", "Банківський квартал", "Агафія", "Распутін" та інші.
Ольга Коротяєва (кадр із фільму "Домоправителька")
Нагадаємо, минулого року Шон Пенн приїжджав до України знімати документальний фільм про війну Росії проти нашої країни.