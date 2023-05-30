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Шон Пенн сходив на побачення з українською актрисою: про кого йдеться (фото)

Голлівудський актор Шон Пенн (фото: Getty Images)
Автор: Наталя Коваль

Знаменитого американського актора та режисера Шона Пенна помітили папараці разом з українською актрисою Ольгою Коротяєвою під час вечері в японському ресторані Nobu у Малібу.

Про це написали у виданні Dailymail.

Шона Пенна помітили з українською актрисою

Папараці помітили знаменитого актора Шона Пенна біля ресторану Nobu у Малібу разом із гарною брюнеткою. Пара чекала на свій автомобіль, а потім актор сам сів за кермо і вони разом поїхали.

Виявилося, що супутниця Пенна – українська актриса Ольга Коротяєва. Ольга була в сріблясто-чорній сукні з довгими рукавами, а Шон був одягнений у чорний костюм із класичною білою сорочкою та чорною краваткою.

Судячи з обстановки та поведінки пари, вони мали побачення. Наразі невідомо, чи зустрічаються актори і як давно.

Тим більше, що минуло вже понад рік після розлучення Шона Пенна із 31-річною австралійською актрисою Лейлою Джордж.

Пенн та Коротяєва в машині (фото: The Hollywood)

Що відомо про Ольгу Коротяєву

Актриса Ольга Коротяєва народилася у Черкасах. Вона зіграла у таких фільмах як "Домоправителька", "Банківський квартал", "Агафія", "Распутін" та інші.

Ольга Коротяєва (кадр із фільму "Домоправителька")

Ольга Коротяєва (фото: kino-teatr)

Нагадаємо, минулого року Шон Пенн приїжджав до України знімати документальний фільм про війну Росії проти нашої країни.

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