Шон Пенн приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина (видео)

Что актер делает в Украине

Дело в том, что владелец "Оскара" снимает в Украине фильм о зверствах Владимира Путина. Кинокартина будет документальной, в ней будет рассказываться о войне в нашей стране, которую развязали россияне.

Пенн планирует ехать в Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия тех зверств, которые творили российские военные.

Отметим, что Шон уже был в Украине, в самый первый день российского вторжения, потом актер нанес визит во Львов.

Что сделал для Украины голливудский актер

В марте 2022 года будучи во Львове актер во время встречи с председателем Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил, что его организация хочет присоединиться к помощи украинским переселенцам и наладить партнерские отношения в Украине.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, насколько важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт - это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", - говорил 61-летний Пенн.

Также Пенн заявлял, что хочет бороться с россиянами вместе с воинами ВСУ.