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Шон Пенн в письме к Ермаку: "Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества"

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 13:23
Шон Пенн в письме к Ермаку: "Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества" Шон Пенн в Украине (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артем Горовенко

Знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн написал письмо главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В частности, он написал, что Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Facebook.

"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина - первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сразиться самим, наш дух как Америки будет потерян.", - написал в письме Шон Пенн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украину прибыл Шон Пенн. Он заснимет военную агрессию России и преступления путинских войск против нашего народа

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