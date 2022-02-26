Шон Пенн в письме к Ермаку: "Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества"

"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина - первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сразиться самим, наш дух как Америки будет потерян.", - написал в письме Шон Пенн.