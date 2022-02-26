Шон Пенн в письме к Ермаку: "Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества"
Знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн написал письмо главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В частности, он написал, что Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Facebook.
"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина - первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сразиться самим, наш дух как Америки будет потерян.", - написал в письме Шон Пенн.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украину прибыл Шон Пенн. Он заснимет военную агрессию России и преступления путинских войск против нашего народа