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У Чарльза III знайшли рак: до нього терміново летить принц Гаррі

Понеділок 05 лютого 2024 20:57
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У Чарльза III знайшли рак: до нього терміново летить принц Гаррі Онкологію виявили під час обстеження (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

75-річному королю Чарльз III, який переніс операцію на простаті у січні цього року, діагностували рак. Як виявилося, через це до нього терміново вирушає його молодший син принц Гаррі, який разом зі своєю дружиною Меган Маркл нині перебуває у США.

Що відомо про стан Чарльза III, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: заява Букінгемського палацу, Daily Mail.

Що сталося

Як виявилося, нещодавно у лікарні, куди Чарльз III прийшов через доброякісне збільшення простати, спеціалісти виявили ще одну проблему. Подальші діагностичні тести вказали на те, що у нього рак.

Втім, яка сама форму онкології у короля - не повідомляється. Відомо, що він вже почав лікування та сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної роботи.

У Чарльза III знайшли рак: до нього терміново летить принц ГарріЗаява про стан Чарльза III (скріншот)

Зазначається, що Чарльз III вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб уникнути спекуляцій. Також він сподівається, що це допоможе суспільству зрозуміти усіх, кому довелося зіткнутися з раком.

Принц Гаррі терміново вирушає до батька

Згодом стало відомо, що молодший син короля, герцог Сассекський, вже поговорив з батьком та знає про його діагноз. Через це він вже вирішив відкласти усі справи та летіти до Чарльза III .

За інформацією джерела, близького до принца Гаррі, він планує побачити батька вже найближчими днями.

Окрім цього, вже стало відомо, що востаннє монарха бачили 4 лютого. Тоді його помітили у Сандрінгемі . Журналісти казали, що король був у "піднесеному настрої" та посміхався, коли йшов до церкви.

Раніше ми вже розповідали, що Кейт Міддлтон після серйозної операції виписали з лікарні.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що принц Вільям зробив гучну заяву стосовно паузи у роботі.

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