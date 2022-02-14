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Шоколадные маффины "как в Макдональдс": раскрыт особый ингредиент ресторанного десерта

Автор: Светлана Мащенко

Для любителей маффинов из МакДональдс есть отличные новости. Теперь вы также сможете их приготовить, сделав такими же вкусными, а также "черными", как в ресторане. Все дело тут в алкализированном какао, которое и придает темный цвет десерту.

Рецепт появился в кулинарном YouTube-блоге.

Ингредиенты:

  • 100 г горького шоколада
  • 60 г сливочного масла
  • 150 мл молока
  • 2 яйца
  • 150-160 г сахара
  • 100 г муки
  • 0,5 ч. л. соды
  • 60 г алкализированного какао

Скриншот: Такими будут наши маффины

Пошаговое приготовление

Растопите на водяной бане шоколад и масло, добавьте в массу яйца и молоко, тщательно перемешайте.

Смешайте отдельно сахар, муку, соду, какао.

Добавьте сухие ингредиенты в жидкие, смешайте и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20 минут в формах для маффинов.

Можно посыпать сахарной пудрой для украшения и сладости.

Ранее мы писали, как приготовить вишневый пирог, такой же, как его делают в МакДональдс.

Также блогер рассказала, как легко и просто приготовить вкусное тесто для пельменей, которое не будет рваться и разваливаться при варке.

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