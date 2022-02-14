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Шоколадні мафіни "як в Макдональдс": розкрито особливий інгредієнт ресторанного десерту

Автор: Світлана Мащенко

Для любителів мафінів з МакДональдс є чудові новини. Тепер ви також зможете їх приготувати, зробивши такими ж смачними, а також "чорними", як в ресторані. Вся справа тут в алкалізованому какао, яке і надає темного кольору десерту.

Рецепт з'явився в кулінарному YouТube-блозі.

Інгредієнти:

  • 100 г гіркого шоколаду
  • 60 г вершкового масла
  • 150 мл молока
  • 2 яйця
  • 150-160 г цукру
  • 100 г борошна
  • 0,5 ч. л. соди
  • 60 г алкалізованого какао

Скріншот: Такими будуть наші мафіни

Покрокове приготування

Розтопіть на водяній бані шоколад і масло, додайте в масу яйця і молоко, ретельно перемішайте.

Змішайте окремо цукор, борошно, соду, какао.

Додайте сухі інгредієнти в рідкі, змішайте і випікайте в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин у формах для мафінів.

Можна посипати цукровою пудрою для прикраси та солодості.

Раніше ми писали, як приготувати вишневий пиріг, такий же, як його роблять в МакДональдс.

Також блогер розповіла, як легко і просто приготувати смачне тісто для пельменів, яке не буде рватися і розвалюватися при варінні.

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