Шоколадный сырник: современный рецепт украинского десерта к романтическому празднику

Украинский десерт сырник очень похож на чизкейк, но отличается рыхлой текстурой. Существует много современных вариантов сырника, один из которых, а именно с шоколадом, превращает десерт во вкусное дополнение ко Дню святого Валентина.

О том, как готовить шоколадный сырник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Рецепти Джулії".

Что нужно для шоколадного сырника

Для того, чтобы приготовить этот украинский десерт по осовремененному рецепту, нужны следующие ингредиенты:

мука - 90 г

творог - 400 г творога - 400 г

яйца - 4 шт.

соль - 2 щепотки

какао - 15 г

сахар - 160 г

сметана - 100 г

сода - 4 г

кукурузный крахмал - 15 г

ваниль - по вкусу

Как готовить шоколадный сырник

Для того, чтобы приготовить львовский сырник с шоколадным бисквитом, для творожной части переложите творог в глубокую миску, добавьте два яйца, всыпьте 60 г сахара и щепотку соли для сбалансирования вкуса. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Также добавьте кукурузный крахмал, после чего взбейте массу погружным блендером для более нежной текстуры.

Чтобы приготовить шоколадный бисквит, разбейте в отдельную посуду остальные яйца, всыпьте к ним 100 г сахара. Взбейте массу до осветления и увеличения в два раза.

Влейте к взбитым яйцам сметану - ее предварительно нужно нагреть до комнатной температуры. Также всыпьте соду, соль и какао, каждый раз перемешивая массу.

Просейте муку и постепенно добавьте ее к яичной массе с какао. Вымешайте шоколадное тесто до однородной консистенции.

Смажьте форму для выпекания растительным или сливочным маслом, равномерно выложите слой творожной массы. Вторым слоем выложите шоколадное тесто для бисквита.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте шоколадный сырник в течение 25 минут. Готовый десерт осторожно переверните на тарелку и дождитесь остывания. Чтобы сделать бисквит сочным, его дополнительно можно пропитать любым сиропом.