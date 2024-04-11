Шоколадний сирник "Ізаура": бомбезний рецепт родом з 90-х

Як приготувати шоколадний сирник

Для випікання обирайте форму з розміром 32 на 24 сантиметри. А список інгредієнтів для зручності було розділено на три частини.

Готовий сирник (скріншот)

Для приготування тіста вам знадобляться такі продукти:

180 грамів вершкового масла

150 грамів цукру (його варто розділити на 100 та 50 грамів)

50 грамів води

20 г. какао

1 чайна ложка розчинної кави

4 яйця

200 грамів борошна

8 грамів розпушувача

сіль та ваніль - на смак.

А для приготування сирної начинки візьміть такі інгредієнти:

1 кілограм кисломолочного сиру

4 яйця

200 грамів цукру

100 грамів вершкового масла

100 грамів молока

40 грамів суміші "пудинг ванільний" або кукурудзяного крохмалю

ваніль - на смак.

Також вам слід придбати 100 грамів чорного шоколаду (до якого потім будете додавати 20 грамів води), й 80 грамів білого шоколаду (та 10 грамів води). Це знадобиться для оздоблення.

Почнемо приготування тіста. Покладіть у каструлю вершкове масло, цукор, сіль та ваніль, а також розчинну каву з какао. Залийте усе це 50 грамами води та поставте на вогонь. Доведіть суміш до кипіння та однорідності. Готову масу охолодіть.

Потім візьміть миску, вбийте туди 4 яєчних жовтки та додайте охолоджену суміш з маслом, розпушувач. Збийте усе це міксером.

Окремо збийте 4 яєчних білки, додайте цукор та продовжуйте збивати до густої піни. Потім змішайте білкову масу з шоколадною, додавайте туди борошно та продовжуйте вимішувати.

Тісто для сирника (скріншот)

Далі займіться сирною масою. Збийте міксером 4 яєчні білки, аби маса стала пухкою. Потім додайте туди 200 грамів цукру й продовжуйте збивати. Далі додавайте туди 4 жовтки, ваніль та суміш для пудингу (або кукурудзяний крохмаль), а ще 100 грамів топленого масла й стільки ж молока. Усе це вимішайте до однорідності.

Візьміть сир та добре його відіжміть, аби вийшла уся сироватка. Потім додавайте до нього яєчну масу та добре вимішайте.

Візьміть форму для запікання та застеліть її пергаментом, змажте його маслом. На дно вилийте та розподіліть рівномірно невелику кількість тіста. Зверху викладіть усю сирну масу.

Потім візьміть частину тіста та вмішайте його у сирну, як показано на фото.

Приготування сирника (скріншот)

Накрийте сирник залишками тіста. Усе рівномірно розподіліть.

Відправте форму з майбутнім десертом у розігріту до 170 градусів духовку. Випікайте сирник 1 годину та 10 хвилин.

Готовий десерт витримайте у формі до охолодження. Лише потім діставайте сирник так, аби сторона тіста, яка була на дні, була зверху.

Залийте сирник чорним та білим розтопленим шоколадом. Пензликом або силіконовою лопаткою можна створити мармурові візерунки.

Як вилити шоколад на сирник (скріншот)

Потім поставте сирник у холодильник, аби шоколад застиг. Після цього подавайте десерт на стіл.