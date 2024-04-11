Шоколадный сырник "Изаура": бомбезный рецепт родом из 90-х

Как приготовить шоколадный сырник

Для выпечки берите форму с размером 32 на 24 сантиметра. А список ингредиентов для удобства разделен на три части.

Готовый сырник (скриншот)

Для приготовления теста вам понадобятся следующие продукты:

180 граммов сливочного масла

150 граммов сахара (его следует разделить на 100 и 50 граммов)

50 граммов воды

20 г. какао

1 чайная ложка растворимого кофе

4 яйца

200 граммов муки

8 граммов разрыхлителя

соль и ваниль - по вкусу.

А для приготовления творожной начинки возьмите следующие ингредиенты:

1 килограмм кисломолочного творога

4 яйца

200 граммов сахара

100 граммов сливочного масла

100 граммов молока

40 граммов смеси "пудинг ванильный" или кукурузного крахмала

ваниль - по вкусу.

Также вам следует приобрести 100 г черного шоколада (к которому потом будете добавлять 20 г воды), и 80 г белого шоколада (и 10 г воды). Это понадобится для украшения.

Начнем приготовление теста. Положите в кастрюлю сливочное масло, сахар, соль и ваниль, а также растворимый кофе и какао. Залейте все это 50 граммами воды и поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения и однородности. Готовую массу охладите.

Затем возьмите миску, вбейте туда 4 яичных желтка и добавьте охлажденную смесь с маслом, разрыхлитель. Взбейте все это миксером.

Отдельно взбейте 4 яичных белка, добавьте сахар и продолжайте взбивать до густой пены. Затем смешайте белковую массу с шоколадной, добавляйте туда муку и продолжайте вымешивать.

Тесто для сырника (скриншот)

Далее займитесь творожной массой. Взбейте миксером 4 яичных белка, чтобы масса стала рыхлой. Затем добавьте туда 200 г сахара и продолжайте взбивать. Далее добавляйте туда 4 желтка, ваниль и смесь для пудинга (или кукурузный крахмал), а еще 100 граммов топленого масла и столько же молока. Все это вымешайте до однородности.

Возьмите творог и хорошо его отожмите, чтобы вышла вся сыворотка. Затем добавляйте в него яичную массу и хорошо вымешайте.

Возьмите форму для запекания и застелите ее пергаментом, смажьте его маслом. На дно вылейте и распределите равномерно небольшое количество теста. Сверху выложите всю творожную массу.

Затем возьмите часть теста и вмешайте в творожную смесь, как показано на фото.

Приготовление сырника (скриншот)

Накройте сырник остатками теста. Все равномерно распределите.

Отправьте форму с будущим десертом в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте творожник 1 час и 10 минут.

Готовый десерт выдержите в форме охлаждения. Только потом доставайте сырник так, чтобы сторона теста, которая была на дне, была сверху.

Залейте сырник черным и белым растопленным шоколадом. Кисточкой или силиконовой лопаткой можно создать мраморные узоры.

Как вылить шоколад на сырник (скриншот)

Затем поставьте сырник в холодильник, чтобы шоколад застыл. После этого подавайте десерт на стол.