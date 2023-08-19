Шоколадний пиріг на окропі. Терміново приготуйте цю бюджетну смакоту!

Шоколадний пиріг можна приготувати без зайвих витрат і з мінімумом старань. Така випічка виходить ароматною, вологою й розлітається за лічені хвилини
Рецептом поділилася блогерка Alina Foodee на YouTube.
Для тіста:
Збийте міксером яйця (кімнатної температури), цукор і сіль. Має вийти пишна світла маса. Додайте в масу олію і перемішайте.
Поєднайте сухі складники: борошно, какао, розпушувач, соду. Просійте все разом і змішайте з яєчною масою.
Додайте в масу окріп і продовжуйте збивати.
Вилийте тісто у форму, вистелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Дістаньте з форми, коли пиріг прохолоне.
Змішайте цукор з крохмалем, какао, водою, олією. Все перемішайте, поставте на вогонь і проваріть хвилинку після закипання.
Полийте пиріг гарячою глазур'ю, а також прикрасьте з боків. Смачного!
Раніше ми писали, як приготувати дуже смачний пиріг на вчорашньому варенні.
Також дізнайтеся про рецепт тертого пирога як в дитинстві.