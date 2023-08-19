Шоколадный пирог на кипятке. Срочно приготовьте эту бюджетную вкуснятину!

Шоколадный пирог можно приготовить без лишних затрат и с минимумом стараний. Такая выпечка получается ароматной, влажной и разлетается в считанные минуты.
Рецептом поделилась блоггер Alina Foodee на YouTube.
Для теста:
Взбейте миксером яйца (комнатной температуры), сахар и соль. Должна получиться пышная светлая масса. Добавьте в массу растительное масло и перемешайте.
Соедините сухие составляющие: муку, какао, разрыхлитель, соду. Просейте все вместе и смешайте с яичной массой.
Добавьте в массу кипяток и продолжайте взбивать.
Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Достаньте из формы, когда пирог остынет.
Смешайте сахар с крахмалом, какао, водой, растительным маслом. Все перемешайте, поставьте на огонь и проварите минутку после закипания.
Полейте пирог горячей глазурью, а также украсьте по бокам. Приятного аппетита!
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