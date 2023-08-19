Шоколадный пирог на кипятке. Срочно приготовьте эту бюджетную вкуснятину!

Составляющие на диаметр формы 20 см

Для теста:

Яйца - 2 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 130 г

Масло без запаха - 70 г

Мука - 170 г

Разрыхлитель - 5 г (1 ч. л. с горкой)

Какао - 40 г

Сода - 1/4 ч. л.

Кипяток - 130 г

Для глазури:

Сахар - 85 г

Крахмал или мука - 10 г

Какао - 20 г

Масло без запаха - 35 г

Как приготовить пирог

Взбейте миксером яйца (комнатной температуры), сахар и соль. Должна получиться пышная светлая масса. Добавьте в массу растительное масло и перемешайте.

Соедините сухие составляющие: муку, какао, разрыхлитель, соду. Просейте все вместе и смешайте с яичной массой.

Добавьте в массу кипяток и продолжайте взбивать.

Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Достаньте из формы, когда пирог остынет.

Смешайте сахар с крахмалом, какао, водой, растительным маслом. Все перемешайте, поставьте на огонь и проварите минутку после закипания.

Полейте пирог горячей глазурью, а также украсьте по бокам. Приятного аппетита!