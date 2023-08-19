RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шоколадный пирог на кипятке. Срочно приготовьте эту бюджетную вкуснятину!

Как приготовить шоколадный пирог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Шоколадный пирог можно приготовить без лишних затрат и с минимумом стараний. Такая выпечка получается ароматной, влажной и разлетается в считанные минуты.

Рецептом поделилась блоггер Alina Foodee на YouTube.

Составляющие на диаметр формы 20 см

Для теста:

  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - щепотка
  • Сахар - 130 г
  • Масло без запаха - 70 г
  • Мука - 170 г
  • Разрыхлитель - 5 г (1 ч. л. с горкой)
  • Какао - 40 г
  • Сода - 1/4 ч. л.
  • Кипяток - 130 г

Для глазури:

  • Сахар - 85 г
  • Крахмал или мука - 10 г
  • Какао - 20 г
  • Масло без запаха - 35 г

Как приготовить пирог

Взбейте миксером яйца (комнатной температуры), сахар и соль. Должна получиться пышная светлая масса. Добавьте в массу растительное масло и перемешайте.

Соедините сухие составляющие: муку, какао, разрыхлитель, соду. Просейте все вместе и смешайте с яичной массой.

Добавьте в массу кипяток и продолжайте взбивать.

Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Достаньте из формы, когда пирог остынет.

Смешайте сахар с крахмалом, какао, водой, растительным маслом. Все перемешайте, поставьте на огонь и проварите минутку после закипания.

Полейте пирог горячей глазурью, а также украсьте по бокам. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший пирог на вчерашнем варенье.

Также узнайте о рецепте тертого пирога как в детстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
кулінаркаКулинар