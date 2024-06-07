Шоколад, парфуми та морозиво: які 10 неймовірних речей роблять з нафти

Нафта - горюча корисна копалина, яка по суті є складною сумішшю вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук. Вона має характерний запас, кольори - від червоно-коричневого до безбарвної, легша за воду й у воді нерозчинна. Майже всі знають, що нафта потрібна для вироблення пального, яке потрібно нашим автомобілям, а ще - для опалення. Але мало, хто знає, що нафта ховається у багатьох повсякденних предметах та навіть там, де ви точно цього не очікуєте.

Що виробляється з нафти і які речі ми використовуємо щодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Які 10 речей роблять з нафти

Нафтохімічні речовини, отримані з нафти та природного газу, використовуються у понад 6000 продуктів повсякденного використання.

Шоколад

Покриття шоколаду іноді містить харчовий парафін, який отримують з нафти, вугілля або сланцевої руди. Він надає шоколаду блиску та допомагає йому зберігати твердість при високих температурах.

Зубна паста

Паста, якою ми чистимо зуби, може мати похідні нафти, такі як поліетиленгліколь. Вони додаються для ароматизації, антибактеріального ефекту та текстури.

Парфуми

Багато ароматів містять олії, отримані з нафти, замість натуральних ефірних олій. Вони допомагають забезпечити стійкий аромат парфумів та широкий спектр запахів.

Фарба

Пластикові полімери у фарбі роблять її водостійкою та довговічною. Фарби на основі пластику можуть добре прилипати до поверхонь, менше тріскатися та довше зберігатися - на відміну від інших натуральних фарб.

Пігулки

Багато таблеток покриті пластиком, щоб полегшити їх ковтання та запобігти злипанню. Синтетичні компоненти також захищають активні інгредієнти від розкладання.

Ванільне морозиво

Синтетичні олії, які отримують з нафти, часто використовуються в харчових ароматизаторах. Наприклад, таких як ваніль, мигдаль та лимон. Ці синтетичні сполуки можна сконструювати для повторення певних смаків, забезпечуючи насичений та постійний смак.

Вазелін

Популярний засіб для захисту та зволоження шкіри також вироблять з нафти. А точніше, з природного газу та нафти.

Проносні засоби

У склад проносних засобів входить поліетиленгліколь, як і у складі зубної пасти. А ще ця речовина має цікаву властивість - вона втягує воду у товсту кишку, роблячи стілець м'якшим.

Крем для гоління

Ізопентан, який використовується в кремах для гоління, отримують з сирої нафти. Він допомагає розщеплювати шкірне сало та змушує волосся вставати. А це значно полегшує гоління.

Освіжувач повітря

У складі освіжувачів часто є олії, отримані з нафти. Вони допомагають створити приємний аромат, який буде довго триматися і стане стійким, на відміну від натуральних олій.

Що ще роблять з нафти:

Пластик. Пляшки, пакети, контейнери та упаковка.

Тканини. Синтетичні волокна, такі як поліестер, нейлон та акрил.

Косметика. Помада, лосьйони, шампуні, зубна паста, креми.

Побутові товари. Килими, штори, лінолеум.

Мийні засоби. Рідина для миття посуду та пральний порошок.

Медицина. Медичні інструменти, обладнання, ліки, синтетичні вітаміни.