Шоколад, духи и мороженое: какие 10 невероятных вещей делают из нефти
Нефть - горючее полезное ископаемое, которое по сути является сложной смесью углеводородов разных классов с небольшим количеством органических кислородных, сернистых и азотных соединений. Она имеет характерный запас, цвета - от красно-коричневого до бесцветного, легче воды и в воде нерастворимо. Почти все знают, что нефть нужна для выработки горючего, которое нужно нашим автомобилям, а еще - для отопления. Но мало кто знает, что нефть прячется во многих повседневных предметах и даже там, где вы точно этого не ожидаете.
Что производится из нефти и какие вещи мы используем каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.
Какие 10 вещей делают из нефти
Нефтехимические вещества, полученные из нефти и природного газа, используются более чем в 6000 продуктах повседневного использования.
Шоколад
Покрытие шоколада иногда содержит пищевой парафин, получаемый из нефти, угля или сланцевой руды. Он придает шоколаду блеск и помогает ему сохранять твердость при высоких температурах.
Зубная паста
Паста, которой мы чистим зубы, может иметь производные нефти, такие как полиэтиленгликоль. Они добавляются для ароматизации, антибактериального эффекта и текстуры.
Духи
Многие ароматы содержат масла, полученные из нефти, вместо натуральных эфирных масел. Они помогают обеспечить стойкий аромат духов и широкий спектр запахов.
Краска
Пластиковые полимеры в краске делают водостойкой и долговечной. Краски на основе пластика могут хорошо прилипать к поверхностям, меньше трескаться и дольше храниться – в отличие от других натуральных красок.
Таблетки
Многие таблетки покрыты пластиком, чтобы облегчить их глотание и предотвратить слипание. Синтетические компоненты также защищают активные ингредиенты от разложения.
Ванильное мороженое
Синтетические масла, получаемые из нефти, часто используются в пищевых ароматизаторах. Например, таких, как ваниль, миндаль и лимон. Эти синтетические соединения можно сконструировать для повторения некоторых вкусов, обеспечивая насыщенный и постоянный вкус.
Вазелин
Популярное средство для защиты и увлажнения кожи также производят из нефти. А точнее из природного газа и нефти.
Слабительные средства
В состав слабительных средств входит полиэтиленгликоль, как и в составе зубной пасты. А еще это вещество обладает интересным свойством – оно втягивает воду в толстую кишку, делая стул более мягким.
Крем для бритья
Изопентан, используемый в кремах для бритья, получают из сырой нефти. Он помогает расщеплять кожное сало, и заставляет волосы вставать. А это значительно облегчает бритье.
Освежитель воздуха
В составе освежителей часто имеются масла, полученные из нефти. Они помогают создать приятный аромат, который будет долго держаться и станет стойким, в отличие от натуральных масел.
Что еще делают из нефти:
Пластик. Бутылки, пакеты, контейнеры и упаковки.
Ткани. Синтетические волокна, такие как полиэстер, нейлон и акрил.
Косметика. Помада, лосьоны, шампуни, зубная паста, кремы.
Бытовые товары. Ковры, шторы, линолеум.
Моющие средства. Жидкость для мытья посуды и стиральный порошок.
Медицина. Медицинские инструменты, оборудование, лекарства, синтетические витамины.
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