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Шокирующие фото последствий ужасного урагана над Луганском: люди остались без урожая

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 17:39
Шокирующие фото последствий ужасного урагана над Луганском: люди остались без урожая
В Луганской области прошел ураган с градом (Коллаж РБК-Украина)

Бушующая непогода доставила кучу хлопот жителям

16 июня в Сватово (Луганская область) пронесся ураган с дождем, который уничтожил урожай, повредил дома и учебные учреждения. О последствиях непогоды рассказал заместитель начальника Сватовского районного отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Якухин, передает Svatove.city.

Больше всего пострадала восьмая школа, внутри которой залило водой бетонные перекрытия и коридор. Повреждены пластиковые окна, оборван электропровод и кабель интернета. Также в ужасном состоянии находятся перила на лестнице в столовую. 

 

Ураган над Луганском (фото: svatove.city)

Крыши на домах сорваны, а деревья вырваны практически с корнем. По предварительным подсчетам, непогода нанесла региону ущерб на сумму 300 тысяч гривен. На данный момент в городе работают четыре строительные бригады, которые обследуют дома и определяют, сколько нужно строительных материалов для восстановления.

К слову, овощи также побиты градом. А потому есть вероятность, что жители в этом году остались без урожая.

Шокирующие фото последствий ужасного урагана над Луганском: люди остались без урожая

Ураган над Луганском (фото: svatove.city)

Ранее мы сообщали о том, что ураган под Днепром превратил центр города в озеро.

А также рассказывали о том, что в Закарпатской области жуткая гроза затопила легендарное Межгорье.

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