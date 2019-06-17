Шокуючі фото наслідків жахливого урагану над Луганськом: люди залишилися без урожаю

У Луганській області пройшов буревій з градом (Колаж РБК-Україна)

Бушуюча негода принесла купу клопоту мешканцям

16 червня у Сватово (Луганська область) пронісся буревій з дощем, який знищив урожай, пошкодив будинки та навчальні заклади. Про наслідки непогоди розповів заступник начальника Сватівського районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Якухін, передає Svatove.city.

Найбільше постраждала восьма школа, всередині якої залило водою бетонні перекриття і коридор. Пошкоджені пластикові вікна, обірваний електропровід та кабель інтернету. Також в жахливому стані перебувають перила на сходах в їдальню.

Ураган над Луганськом (фото: svatove.city)

Дахи на будинках зірвані, а дерева вирвані з коренем. За попередніми підрахунками, непогода завдала регіону збиток на суму 300 тисяч гривень. На даний момент в місті працюють чотири будівельні бригади, які обстежують будинки та визначають, скільки потрібно будівельних матеріалів для відновлення.

До речі, овочі також побиті градом. А тому є ймовірність, що жителі цього року залишилися без урожаю.

Ураган над Луганськом (фото: svatove.city)

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