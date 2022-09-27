"Шок і сенсація": квіткіс випустили альбом-"окрасу сезону"

Український рок-гурт квіткіс днями презентував свій новий студійний альбом. Платівка "Всяка музяка" стала другим лонгплеєм в активі столичної команди.
Фішкою LP є те, що у ньому витримана непритаманна квіткісу стилістика - поп.
Чому? В коментарі Styler учасники гурту зізнаються, що вони захотіли "шокувати" слухачів.
"З самого початку нашого існування ми прагнули давати людям радість, екстаз, позитивні емоції і тримати всіх, так би мовити, у тонусі. Цього разу надумали записати щось сенсаційне і шокуюче. Дехто дійсно був у шокові, дехто ж навпаки сказав, що наш альбомчик - повне лайно. Але головне, що всі якось відреагували. І це круто", - кажуть учасники квіткіс.
Макс Сторчак, Діма Войналович і Віталій Капранов (фото: Наталіна Ковальова)
Чи будуть у репертуарі гурту пісні на кшталт "Неуя", "Бем-бем", "Осінь" чи "Ображатись", не знають й самі хлопці. Або знають, та не кажуть.
"Поки давайте хай усі вдосталь насолодяться цими поп-піснями. Може, комусь альбом "Всяка музяка" стане шлягером осені (тут мається на увазі німецьке слово schlager, що означає "окраса сезону" - ред.). Це було б круто, напевно", - коментують панки.
Слухати "Всяку музяку" можна на YouTube. Також альбом доступний для прослуховування і на інших стрімінгах за посиланням.
Додамо, що навесні квіткіс випустили дві пісні, які присвятили славним воїнам ЗСУ і українцям, які боронять нашу землю від ворогів на усіх фронтах.