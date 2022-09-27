"Шок і сенсація": квіткіс випустили альбом-"окрасу сезону"

Що говорять рокери про "Всяку музяку"

"З самого початку нашого існування ми прагнули давати людям радість, екстаз, позитивні емоції і тримати всіх, так би мовити, у тонусі. Цього разу надумали записати щось сенсаційне і шокуюче. Дехто дійсно був у шокові, дехто ж навпаки сказав, що наш альбомчик - повне лайно. Але головне, що всі якось відреагували. І це круто", - кажуть учасники квіткіс.

Макс Сторчак, Діма Войналович і Віталій Капранов (фото: Наталіна Ковальова)

Чи будуть у репертуарі гурту пісні на кшталт "Неуя", "Бем-бем", "Осінь" чи "Ображатись", не знають й самі хлопці. Або знають, та не кажуть.

"Поки давайте хай усі вдосталь насолодяться цими поп-піснями. Може, комусь альбом "Всяка музяка" стане шлягером осені (тут мається на увазі німецьке слово schlager, що означає "окраса сезону" - ред.). Це було б круто, напевно", - коментують панки.

Слухати "Всяку музяку" можна на YouTube. Також альбом доступний для прослуховування і на інших стрімінгах за посиланням.