"Шок и сенсация": квіткіс выпустили альбом-"украшение сезона"

Что говорят рокеры про "Всяку музяку"

"С самого начала нашего существования мы стремились давать людям радость, экстаз, положительные эмоции и держать всех, так сказать, в тонусе. На этот раз вздумали записать что-то сенсационное и шокирующее. Некоторые люди действительно были в шоке, некоторые же наоборот сказали, что наш альбомчик - полный отстой. Но главное, что все как-то отреагировали. И это круто", - говорят участники квіткіс.

Макс Сторчак, Дима Войналович и Виталий Капранов (фото: Наталина Ковалева)

Будут ли в репертуаре группы песни типа "Неуя", "Бем-бем", "Осінь" или "Ображатись", не знают и сами ребята. А даже если и знают, то не говорят.

"Пока давайте пусть все вдоволь насладятся этими поп-песнями. Может, кому-то альбом "Всяка музяка" станет шлягером осени (здесь подразумевается немецкое слово schlager, что означает "украшение сезона" - ред.). Это было бы круто, наверное" , – комментируют панки.

Слушать "Всяку музяку" можно на YouTube. Также альбом доступен для прослушивания и на других стримингах по ссылке.