Шок-фото, наркотики та ескорт: чим відома Маша Тишина, яка з бойфрендом збила людину і втекла

20-річна Марія Семенова з Києва, вона ж блогерка Маша Тишина (ttiisshhiinnaa) днями знову засвітилася в новинах, виклавши в мережу відео, де її друг в авто і вона на пасажирському сидінні збивають людину на моноколесі. Дивом хлопець на ім'я Андрій вижив завдяки екіпіровці, а ось блогерка знову вийшла безкарною з ситуації.

Чим вже встигла прославитися дівчина, її скандальні фото, джерела заробітку - дивіться нижче в матеріалі Styler .

Що відомо про ДТП і постраждалого

За інформацією ТСН, Андрій досі оговтується від шоку. Він повертався з роботи, коли його збила машина. Каже, що виїхав на дорогу, бо за кількасот метрів перед місцем аварії Закінчилася пішохідна доріжка.

У якийсь момент Андрія на швидкості 120 км/год при дозволених по місту 50-ти збив автомобіль.

"Я намагаюся себе максимально виділити, у мене є рюкзак, який видно, фара. Я повністю в екіпіровці... На великій швидкості мене збили, але мені пощастило, що мені все прийшлося на лікоть", - розповідає потерпілий.

Все це Марія транслювала на відео в Instagram, яке обривається відразу після ДТП.

Андрій каже, що авто проїхало ще 300 метрів, але потім зупинилося. До нього підійшли і запропонували оплатити поламане моноколесо. Взяли номер карти і пообіцяли скинути гроші. Але кошти так і не прийшли.

Потерпілий каже, саме через шок не викликав поліцію на місце. А коли дістався додому, то побачив, що відео, як його збиває авто нахабно розмістили в соцмережах.

У поліції відреагували

За словами екс-заступника міністра МВС Антона Геращенка, водій відповідатиме і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП.

"На жаль, сама блогерка не понесе відповідальності і ми не зможемо вже встановити чи був водій під дією алкоголю або наркотиків під час ДТП. На жаль... " - написав він.

Чим ще оскандалилася Марія?

Дівчина любить шокувати користувачів контентом в соцмережах, за що її Instagram час від часу зносять.

Ось що вона публікує (найскромніші фото):

Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa_icon

Влітку минулого року дівчина разом з компанією друзів рознесла орендовану квартиру. Підпиті і ще невідомо "під чим" молоді люди на камеру громили меблі, розмальовували стіни, дзеркала.

Коли до них з'явилася поліція, дівчина намагалася роздягнутися перед копами взамін на те, щоб вони відпустили її і її друга.

"Так, хлопці, я вам показую цицьки, а ви нас відпускаєте. Цицьки хочете?" - говорила вона тоді.

Ще раніше дівчина влаштувала стрілянину з пістолета посеред вулиці під час фотосесії. І в цей же день розгромила знімну квартиру в елітному ЖК.

А коли Маші було 17 років вона влаштувала "перфоманс" на Мосту метро, нібито збираючись стрибати через нещасливе кохання. Тоді дівчину врятувала поліція, яка приїхала на виклик.

Джерела заробітку у дівчини не тільки блогерство

За даними телеграм-каналу "Катарсис", Instagram і зухвала поведінка - не єдине хобі дівчини. Також вона може займатися ескортом. Принаймні так її номер підписали користувачі в додатку GetContact.

У мережі також оприлюднили анкету Марії. У ній зазначено, що зріст дівчини становить 170 сантиметрів і "коштує" вона 800 доларів.

Крім того на деяких відео дівчина вживає наркотики.

Скрін: Telegram Катарсис