Шнуров приїхав в "ЛНР" і сфотографувався з "кухарем Путіна": навіщо він це зробив

Соліст групи "Ленінград" Сергій Шнуров підтримує війну Росії проти України і вбивства мирних громадян в нашій країні. На підтвердження своїх поглядів артист приїхав в "ЛНР", де сфотографувався з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним та іншими українофобами.

Один з таких знімків опублікував в "ВКонтакте" другосортний російський актор Георгій Болонєв.

На знімку Шнуров, Пригожин і Болонєв стоять в арці пам'ятника так званому Стахановському руху в місті Ірміно, яке з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією російських терористів.

Цей населений пункт, до слова, розташований приблизно в 40 кілометрах від Бахмута, мирні житлові квартали якого масово обстрілюють військові РФ прямо зараз.

"Перебуваю в прекрасному місці. Готуємося до нового фільму", - написав під фото Болонєв.

Шнуров на Донбасі вбрався у військову форму

Шнур ненавидить Україну

Зазначимо, що багато українців вважають Шнурова "антирежимним" артистом, який критикує кремлівську владу тощо.

Сергій Шнуров і Олександр Невзоров (фото: facebook.com/Сергей Шнуров)

Однак сам "алкоголік і придурок" (як називає себе співак в одній з пісень) ніколи не "наїжджав" на диктатора, який керує Росією.

Та й Україну він особливо теж не підтримував. Після 24 лютого Шнуров ніяк не засудив повномасштабне вторгнення. Натомість продовжував розважати росіян "веселими пісеньками".

Сергій Шнуров (фото: facebook.com/Сергей Шнуров)

Тепер Шнуров ще й знімається в пропагандистському фільмі. Його герой, можливо, навіть стрілятиме в українців...

Сергій Шнуров (фото: facebook.com/Сергей Шнуров)

"Ось вам і "хороші росіяни". Треба будувати крім фізичної стіни - діджитал стіну. Говорити з інтернет-гігантами про блокування будь-якого контенту, зробленого на Росії, в Україні. Ми повинні позбутися всіх цих леніградів і шуфутинських", - прокоментував нове фото Шнура Олексій Гончаренко.

І в цьому він абсолютно правий.

Що відомо про Болонєва?

Цей актор-пропагандист знявся в двох фільмах. Один з них - "Турист". Це картина про роботу російських інструкторів під час виборів у Центральноафриканській Республіці.

До слова, в цьому фільмі використовувалася музика групи "Ленінград". Тому не дивно, що тема пропаганди і "побєдобєсія" для Шнурова і Ко не чужа.

Хто такий Пригожин?

Ім'я Пригожина часто пов'язують з ПВК Вагнера - російською терористичною військовою структурою, яку комплектують найманцями. Учасники групи підозрюються в численних військових злочинах і злочинах проти людяності в Україні.

Одна з компаній цього персонажа займалася в Росії організацією харчування вищих осіб держави, завдяки чому він і отримав прізвисько "кухар Путіна".

Путін і Пригожин (фото: wikimedia.org)

Що кажуть у Шнура?

Після того, як фото розлетілося у ЗМІ, у команді Шнурова поспішили спростувати інформацію про те, що музикант поїхав до "ЛНР".

"Сергій Шнуров повернувся з відпустки і зараз перебуває по роботі в Туреччині", - сказав росЗМІ прес-секретар "Ленінграда" Дмитро Гугучкін.

Де артист був у відпустці, Гугучкін не уточнив.