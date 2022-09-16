Шнобелевская премия 2022: кому дали награду за самые безумные открытия

Шнобелевская премия является альтернативой Нобелевской премии и ежегодно собирает целый список самых безумных, а порой и смешных открытий. В этом году прошла уже 32 церемония награждения и ее в третий раз провели в формате онлайн.
Ранее церемония награждения традиционно проходила в стенах Гарвардского университета, но события в мире внесли свои коррективы.
Какие открытия и ученые попали в список наград Шнобелевской премии в 2022 году - читайте в материале ниже.
Профессор биологии из университета в Пенсильвании решил выяснить, почему утята ходят в ряд за своими матерями. Оказалось, что такая синхронность связана с энергосбережением.
Фрэнк Фиш выяснил в ходе исследования, что мать-утка создает поток, похожий на автомобильный или велосипедистов, а утятам это помогает сохранить энергию.
Фото: Схема передвижения утят
Ученая из Лейденского университета доказала, что сердечные ритмы влюбленных синхронизируются. Элиска Прохазкова для исследования использовала собственный опыт - она долгое время не могла встретить своего человека и была разочарована после каждого свидания.
Оказалось, что люди на свидании очень быстро решают, нравится ли им партнер - и достаточно лишь 2 секунд, чтобы сердечные ритмы начали синхронизироваться.
Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии озадачились жизнью скорпионов, а точнее их сексуальной жизнь и запорами. Они изучали процесс аутотомии - это, когда скорпионы сбрасывают хвост при опасности. И оказалось, что вместе с хвостом они сбрасывают часть пищеварительного тракта. И это приводит к запорам и возможной смерти.
Кроме того, у самцов скорпиона после сбрасывания хвоста есть проблемы с двигательной активностью и это затрудняет их сексуальную жизнь, так как бегать за партнершей они не могут.
Группа ученых из Канады, США, Великобритании и Австралии провели исследование о том, что именно делает юридические документы слишком трудными для понимания.
Марцин Ясински, Мартина Мацеевска, Анна Бродзяк, Михал Гурка, Камила Скверавска, Веслав Енджейчак, Агнешка Томашевска, Гжегош Басак и Эмилиан Снарски провели исследование и выяснили, что охлаждение льдом помогает уменьшить последствия химиотерапии.
Группа ученых из Японии в ходе своего исследования нашли самый эффективный способ открывания дверей - нужно использовать пальцы при повороте ручки.
Премия по истории искусства - Нидерланды, Гватемала, США и Австрия
Питер де Смет и Николас Хельмут предоставили исследование на тему междисциплинарного подхода к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя.
Группа ученых из Италии Алессандро Плучино, Алессио Эмануэле Биондо и Андреа Расписарда выяснили математическим путем и нашли объяснение, почему успех достается не самым талантливым людям, а самым удачливым.
Ученые из Швеции создали манекен лося для краш-тестов. Они отметили, что аварии с участием лося бывают часто и жертвами становятся не только животные, но и люди. А производители автомобилей редко проводят подобные краш-тесты на безопасность, а это делать нужно обязательно.
Фото: Лось для краш-тестов
Самую невероятную премию получила группа ученых из 9 стран - за разработку алгоритма, который помогает сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать.
Всем победителям Шнобелевской премии традиционно вручили бумажные цилиндры, которые символизируют контейнеры для хранения знаний и 10 трлн зимбабвийских долларов одной купюрой.
Кстати, ранее мы писали о том, что пенсионера из Чернигова, который сбил из ружья российский истребитель, наградили медалью.
А еще рассказывали о том, что в Полтавской области дедушка уничтожил два российских танка с помощью украинского флага.