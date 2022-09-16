Шнобелівська премія 2022: кому дали нагороду за найшаленіші відкриття

Премія з фізики - Френк Фіш

Професор біології з університету в Пенсільванії вирішив з'ясувати, чому каченята ходять до ряду за своїми матерями. Виявилося, що така синхронність пов'язана з енергозбереженням.

Френк Фіш з'ясував у ході дослідження, що мати-качка створює потік, схожий на автомобільний або велосипедистів, а каченятам це допомагає зберегти енергію.

Фото: Схема пересування каченят

Премія з кардіології - Еліска Прохазкова

Вчена з Лейденського університету довела, що серцеві ритми закоханих синхронізуються. Еліска Прохазкова для дослідження використала власний досвід – вона довгий час не могла зустріти свою людину та була розчарована після кожного побачення.

Виявилося, що люди на побаченні дуже швидко вирішують, чи їм подобається партнер - і достатньо лише 2 секунд, щоб серцеві ритми почали синхронізуватися.

Премія з біології - Солімарі Гарсія-Ернандес та Глауко Мачадо

Дослідники з Університету Сан-Паулу в Бразилії спантеличені життям скорпіонів, а точніше їх сексуальним життям і запорами. Вони вивчали процес автотомії - це коли скорпіони скидають хвіст при небезпеці. І виявилося, що разом із хвостом вони скидають частину травного тракту. І це призводить до запорів та можливої смерті.

Крім того, у самців скорпіона після скидання хвоста є проблеми з руховою активністю і це ускладнює їхнє сексуальне життя, оскільки бігати за партнеркою вони не можуть.

Премія з літератури - Ерік Мартінес, Френсіс Молліка та Едвард Гібсон

Група вчених із Канади, США, Великобританії та Австралії провели дослідження про те, що саме робить юридичні документи надто важкими для розуміння.

Премія з медицини – група вчених із Польщі

Марцин Ясінські, Мартіна Мацеєвська, Ганна Бродзяк, Міхал Гурка, Каміла Скверавська, Веслав Енджейчак, Агнешка Томашевська, Гжегош Басак та Еміліан Снарськи провели дослідження та з'ясували, що охолодження льодом допомагає зменшити наслідки хімієтерапії.

Премія з інженерії - Японія

Група вчених із Японії в ході свого дослідження знайшли найефективніший спосіб відчинення дверей – потрібно використовувати пальці при повороті ручки.

Премія з історії мистецтва - Нідерланди, Гватемала, США та Австрія.

Пітер де Смет та Ніколас Хельмут надали дослідження на тему міждисциплінарного підходу до сцен ритуальних клізм на стародавній кераміці майя.

Премія з економіки - Італія

Група вчених з Італії Алессандро Плучіно, Алессіо Емануеле Біондо та Андреа Распісарда з'ясували математичним шляхом і знайшли пояснення, чому успіх дістається не найталановитішим людям, а найвезучішим.

Премія за інженерну безпеку - Швеція

Вчені зі Швеції створили манекен лося для краш-тестів. Вони зазначили, що аварії за участю лося бувають часто і жертвами стають не лише тварини, а й люди. А виробники автомобілів рідко проводять такі краш-тести на безпеку, а це робити потрібно обов'язково.

Фото: Лось для краш-тестів

Премія Миру – група вчених

Найнеймовірнішу премію отримала група вчених із 9 країн - за розробку алгоритму, який допомагає пліткарям вирішувати, коли говорити правду, а коли брехати.

Всім переможцям Шнобелівської премії традиційно вручили паперові циліндри, які символізують контейнери для зберігання знань та 10 трлн зімбабвійських доларів однією купюрою.