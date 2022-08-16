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В Полтавской области дедушка с помощью украинского флага уничтожил два российских танка (фото)

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Полтавская область, Вторник 16 августа 2022 12:28
В Полтавской области дедушка с помощью украинского флага уничтожил два российских танка (фото) Пенсионер уничтожил два российских танка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Плешивец Миргородского района дед Петр потопил два российских танка, когда оккупанты пытались заехать на Полтавщину из Сумской области. В частности, для этого он использовал украинский флаг.

Об этом сообщили на странице Территориальной обороны Полтавщины.

Впечатляющую историю рассказал боец терроборони Полтавщины Руслан, который был награжден наградой Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного "За образцовость в военной службе III степени".

В марте на границе Полтавской и Сумской областей спасатели и терроборона подняли со дна реки вражеский танк, который ранее затонул вместе с экипажем. Как оказалось, к этому причастен местный пенсионер - дед Петр, который жил неподалеку.

"Когда группа российских танков проезжала мостиком через реку, двигатель одного из танков не запустился, и они его бросили на том берегу. За время отсутствия орков дед Петр закрепил на вражеском танке украинский флаг и поджег мост. Когда вернулись оккупанты и увидели на другом берегу "украинский танк" то начали в панике его расстреливать из четырех танков, уничтожив полностью", - говорится в сообщении.

Далее оккупанты решили переехать мост через реку Псел, и первый их танк сразу упал в воду и вместе с экипажем затонул.

В результате так один дедушка уничтожил два российских танка.

В Полтавской области дедушка с помощью украинского флага уничтожил два российских танка (фото)Украинский дедушка уничтожил два российских танка (facebook.com/Территориальная оборона Полтавщины)

Ранее мы сообщали, что 64-летний пенсионер из Бучи сам подбил бензовоз оккупантов.

Также мы писали, что в Херсоне супруги пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию.

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