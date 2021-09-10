Шнобелівська премія 2021: "котячий" язик, антиударна борода і таргани на підводних човнах

Біологія

Шведська вчена отримала премію за аналіз котячої "мови" з людиною. Коти можуть за допомогою муркотіння, нявкання, шипіння і гарчання розмовляти з господарем.

Фізика

Група вчених з Нідерландів, Італії, США і Тайваню отримала премію за експерименти з пішоходами. Вони з'ясували, чому пішоходи під час руху не стикаються з іншими пішоходами.

Кінетика

Отримали вчені, які довели зворотний ефект – чому пішоходи все ж таки іноді стикаються.

Медицина

Дослідники з Німеччини, Туреччини та Великобританії довели, що сексуальні оргазми створюють протитечійний ефект, який покращує носове дихання. Особливо добре це засіб працює при нежиті.

Екологія

Група вчених з Іспанії та Ірану провели генетичний аналіз і визначення різних видів бактерій в жувальній гумці на тротуарах різних країн світу.

Хімія

Колектив вчених з Німеччини, Великобританії, Нової Зеландії, Греції, Кіпру та Австрії отримав премію за колективне дослідження повітря від глядачів у кінотеатрах на предмет взаємозалежності від кількості сцен насильства, сексу, антисоціальної поведінки, вживання наркотиків і нецензурних виразів на екрані.

Економіка

Вчені з Франції довели взаємозв'язок між рівнем ожиріння у політиків з показниками корупції в їхніх країнах.

Ентомологія

Американські вчені отримали премію за розробку нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах.

Транспорт

Колектив з 13 вчених з Намібії, ПАР, Танзанії, Зімбабве, Великобританії, США і Бразилії отримали премію за експеримент з визначення безпеки транспортування носорога по повітрю в перевернутому вигляді. Виявляється, так носорогів транспортувати більш безпечно.

Премія миру

Вчені з США отримали нагороду за те, що перевірили гіпотезу про відрощування бороди чоловіками для пом'якшення ударів по обличчю в кулачних боях.

"Справа не в тому, що борода забезпечує надійний захист. По-справжньому сильний удар завжди буде небезпечний. Але ми можемо сказати, що борода забезпечує захист кісток і шкіри", - розповів керівник дослідження Девід Керрі.

Шнобелівська премія 2021