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Мэр Ивано-Франковска пообещал женщинам бонус в 100 тыс. грн за беременность при одном условии

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Ивано-Франковск, Среда 08 сентября 2021 12:50
Мэр Ивано-Франковска пообещал женщинам бонус в 100 тыс. грн за беременность при одном условии Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Светлана Мащенко

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив всеми правдами и неправдами пытается мотивировать жителей региона вакцинироваться от коронавируса. В этот раз градоначальник предлагает женщинам, забеременевшим после прививки, выплатить 100 тысяч гривен.

Такое заявление сделал Марцинкив во время оперативного совещания 7 сентября, сообщает Zaxid.Net.

Таким образом мэр решил разрушить устойчивый миф, что якобы вакцинация может стать причиной женского бесплодия.

"Дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации", - подтвердил он свои намерения в Facebook, добавив, правда, фразу "Шучу конечно, но в сказанном смешного мало".

Отметим, что на этом же совещании присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, выразившая готовность выполнить поручение градоначальника.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", - сказала Бойко.

Какие еще меры предпринимаются в Ивано-Франковске для того, чтобы мотивировать людей вакцинироваться:

  1. В этот же день Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.
  2. Ранее мэр пригрозил увольнением работникам горсовета, которые будут отказываться от вакцинации.

Также мы писали, что главный санитарный врач Игорь Кузин сделал важное заявление про COVID-вакцинацию в сезон гриппа и ОРВИ.

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Ивано-Франковск
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