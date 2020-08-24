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Шмыгаль рассказал украинцам, ждать ли доллар по 29 грн

Понедельник 24 августа 2020 09:25
Шмыгаль рассказал украинцам, ждать ли доллар по 29 грн
Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время - читайте в материале Styler

Денис Шмыгаль рассказал украинцам, что будет с курсом доллара до конца 2020 года. Так, по словам премьер-министра, иностранная валюта к гривне не превысит отметку в 29 грн/дол.

Об этом чиновник рассказал в интервью Укринформу. Этими словами Шмыгаль прокомментировал то, что в бюджете заложен курс в 29,5 грн за доллар, что не соответствует реальности.

По словам премьер-министра, бюджет пересматривали весной, когда были худшие ожидания. Но они, к счастью не оправдались.

"Бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию, - заявил Шмыгаль.

Премьер считает, что курс будет в пределах 27-28 грн за доллар, и за пределы 29 грн до конца текущего года вряд ли выйдет.

А ситуация с 27 грн за доллар ныне вполне приемлема, по мнению премьера.

Отметим, что Национальный банк Украины на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривны за доллар.

Тем временем аналитики считают, что в течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидается умеренный рост курса доллара. Иностранная валюта на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках - около 27,3/27,6 грн.

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Новости Украины Денис ШмыгальКурс доллара
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