Шмигаль розповів українцям, чи чекати долар по 29 грн

Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара (фото: РБК-Україна)

Яким буде курс долара в Україні найближчим часом - читайте в матеріалі Styler

Денис Шмигаль розповів українцям, що буде з курсом долара до кінця 2020 року. Так, за словами прем'єр-міністра, іноземна валюта до гривні не перевищить 29 грн/дол.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю Укрінформу. Цими словами Шмигаль прокоментував те, що в бюджеті закладено курс 29,5 грн за долар, що не відповідає реальності.

За словами прем'єр-міністра, бюджет переглядали навесні, коли були найгірші очікування. Але вони, на щастя, не виправдалися.

"Бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тоді ми перестрахувалися, заклали великі курсові й інфляційні показники. На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм, - заявив Шмигаль.

Прем'єр вважає, що курс буде в межах 27-28 грн за долар, і за межі 29 грн до кінця поточного року навряд чи вийде.

А ситуація з 27 грн за долар нині цілком прийнятна, на думку прем'єра.

Зазначимо, що Національний банк України на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривні за долар.

Тим часом аналітики вважають, що протягом найближчого тижня з 24 по 30 серпня очікується помірне зростання курсу долара. Іноземна валюта на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках - близько 27,3/27,6 грн.