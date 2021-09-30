Шмыгаль рассказал, когда украинцам включат отопление в этом году

В Украине включат отопление, когда на улице в течение пяти дней температура воздуха будет ниже +8 градусов.

Об этом 29 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Когда включат отопление

Глава Кабмина напомнил украинцам, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершена.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива вполне достаточно.

"Готовность – более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%", – добавил премьер-министр.

Что будет с тарифами на газ

Тарифы на газ и свет в Украине в этом сезоне повышаться не будут и останутся неизменными. Об этом сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте 24 сентября.