ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Шмыгаль рассказал, когда украинцам включат отопление в этом году

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 13:45
Шмыгаль рассказал, когда украинцам включат отопление в этом году Фото: Когда в Украине включат отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине включат отопление, когда на улице в течение пяти дней температура воздуха будет ниже +8 градусов.

Об этом 29 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Когда включат отопление

Глава Кабмина напомнил украинцам, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершена.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива вполне достаточно.

"Готовность – более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%", – добавил премьер-министр.

Что будет с тарифами на газ

Тарифы на газ и свет в Украине в этом сезоне повышаться не будут и останутся неизменными. Об этом сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте 24 сентября.

Как мы ранее писали, синоптик удивил прогнозом на октябрь и отметил, что отопительный сезон начнется позже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
LITE
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника