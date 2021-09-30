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Отопительный сезон начнется позже: синоптик удивил прогнозом на октябрь

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Четверг 30 сентября 2021 09:18
Отопительный сезон начнется позже: синоптик удивил прогнозом на октябрь Погода в Украине в октябре порадует людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в октябре обещает порадовать людей своим теплом и мягкостью. Среднемесячная температура второго месяца осени будет близкой к климатической норме, как и в сентябре.

Об этом "Сегодня" рассказал Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Октябрь теплее, чем 30 лет назад

Эксперт уточнил, что такие климатические характеристики основаны на последних наблюдениях за 30 лет.

"Теперь погода в октябре более теплая, чем 30 лет назад. Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже восьми градусов тепла, когда начинается отопительный сезон. Если раньше отопление в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей десятидневке месяца", - рассказал Прокопенко.

Синоптик отметил, что в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопительный сезон, как и ранее, начинается в середине второй декады октября.

"А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября. Лишь в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопсезон, как и ранее, начинается в середине второй декады октября. Осадки ожидаются в пределах нормы, это достаточно, чтобы обеспечить вегетацию озимых", - сказал он.

Не исключен снег в октябре

Синоптик не исключает заморозков даже в первой половине октября, а во второй половине, по его словам, они обычное явление. Снег возможен в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Как мы писали ранее, синоптик рассказала о погоде на Новый год и зимой.

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