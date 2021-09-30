Шмигаль розповів, коли українцям включать опалення цього року
В Україні включать опалення, коли на вулиці протягом п'яти днів температура повітря буде нижче +8 градусів.
Про це 29 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Коли включать опалення
Глава Кабміну нагадав українцям, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершена.
"Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і належить за законом, і буде триматися так не менше трьох днів", – сказав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що в підземних сховищах України на цей час міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива цілком достатньо.
"Готовність - понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%", – додав прем'єр-міністр.
Що буде з тарифами на газ
Тарифи на газ і світло в Україні в цьому сезоні підвищуватися не будуть і залишаться незмінними. Про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті 24 вересня.
Як ми раніше писали, синоптик здивував прогнозом на жовтень і зазначив, що опалювальний сезон розпочнеться пізніше.